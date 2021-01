Schmidt noemt enige vier goede PSV'ers; Perez vindt die keuze 'te makkelijk'

Woensdag, 13 januari 2021 om 23:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:14

Roger Schmidt stelde na afloop van de verloren wedstrijd tegen AZ (1-3) vast dat PSV niet genoeg heeft gebracht voor de overwinning. De trainer van de Eindhovenaren was na afloop opvallend negatief over de prestaties van zijn spitsen Donyell Malen en Eran Zahavi, terwijl vier verdedigend ingestelde spelers wél op een positieve beoordeling konden rekenen. "Natuurlijk was ik boos in de rust, want we speelden niet op het niveau dat we van tevoren hadden besproken", aldus Schmidt tegenover ESPN.

Schmidt noemt uit zichzelf vier spelers die hem positief opvielen bij PSV. "Een paar spelers waren wél top: Olivier Boscagli, Jordan Teze, Ibrahim Sangaré en Pablo Rosario", aldus de Duitser. "Zij waren op topniveau, zij speelden alsof ze kampioen willen worden dit jaar. Alle andere spelers moeten hetzelfde niveau spelen. Dat hebben we vandaag geleerd. Die vier kunnen niet alles alleen. Ze zijn heel goed in het verdedigen, ballen veroveren, in omschakeling, maar de rest moet ook op dat niveau spelen."

Over Malen en Zahavi, die niet tot scoren kwamen, was Schmidt beduidend minder tevreden. "Donyell en Eran speelden naar mijn mening niet op hun maximale niveau. Er waren veel momenten in en rond de zestien waarin ze hun kwaliteiten hadden kunnen laten zien, ze kregen veel de bal daar. Ze moeten laten zien dat ze kansen kunnen creëren en goals kunnen maken. Dat is hun taak en vandaag was het niet genoeg."

Kenneth Perez wordt in de studio van ESPN geconfronteerd met de uitlatingen van Schmidt. "Weet je wat het vaak is: in een wedstrijd waarin het niet zo lekker gaat, zijn het altijd de aanvallers die daarvoor moeten boeten. 'Ze willen niet', en dat soort dingen", aldus de Deen. "En de harde werkers worden dan geprezen, van: 'Zie je wel, zij doen er alles aan.' Maar het kan ook zo zijn dat die aanvallers niet in stelling worden gebracht door die harde werkers, omdat ze minder goed kunnen voetballen." Toch begrijpt Perez dat de publieke opinie vaak negatief is over aanvallers in dergelijke duels. "Zo is het nou eenmaal, maar van een trainer is het mij iets te makkelijk."