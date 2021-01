Kenneth Perez na zege Feyenoord: ‘Een blinde ziet dat hij niet fit is’

Woensdag, 13 januari 2021 om 23:31 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:40

Lucas Pratto heeft nog geen indruk gemaakt op de analisten van ESPN. De spits van Feyenoord, die in de tweede seizoenshelft wordt gehuurd van River Plate, kreeg een basisplek van trainer Dick Advocaat in de duels met Sparta Rotterdam (0-2 zege) en PEC Zwolle (1-0 zege). Beide keren werd Pratto in de tweede helft vervangen door Nicolai Jörgensen. Kenneth Perez en Arnold Bruggink denken allebei dat de Argentijn zondag in De Klassieker tegen Ajax op de bank blijft.

“Ik kan me het niet voorstellen”, reageren Perez en Bruggink in koor op de vraag of Pratto een basisplek krijgt in het duel tussen de nummers één en twee van de Eredivisie. “Het is niet omdat hij geen snelheid heeft”, vervolgt Perez. “Hij is niet ingespeeld op een manier dat hij de bal kan vasthouden en de rest kan aansluiten, dus ik heb niet gezien of hij dat kan. Dan heb je nog enige functie.” Bruggink betwijfelt of Feyenoord er goed aan heeft gedaan om Pratto binnen te halen. “De vraag is gewoon: moet je een jongen uit Argentinië halen voor een half seizoen in de Eredivisie, als hij zich moet aanpassen, terwijl je Jörgensen, Linssen en Sinisterra hebt?”, werpt de oud-spits op .

“Niet als je met deze fitheid aankomt”, antwoordt Perez. “Een blinde ziet toch dat hij niet fit is? Dat is toch niet zo heel moeilijk? Na één of twee wedstrijden moet je hem niet meteen veroordelen. Voor mij is het belangrijk dat je een bal vast kan houden, zeker als je onder druk komt te staan." Perez noemt Dusan Tadic als voorbeeld van het soort spits dat hij bedoelt. "Hij is niet per se een goede kopper, maar hij kan de bal wel bij zich houden waarna de rest kan aansluiten en je verder kunt voetballen." Pratto stond 75 minuten op het veld en kreeg in de eerste helft een goede kopkans, maar knikte naast.

" Ik heb Pratto nu twee wedstrijden gezien, en ik zie het niet. Misschien komt het wel na een paar wedstrijden. Het is te kort dag om hem nu te beoordelen", benadrukt de analist evenwel. Bruggink noemt wel een andere speler voor wie hij een basisplek voorspelt tegen Ajax. "Advocaat bracht Haps Ridgeciano Haps zondag tegen Sparta Rotterdam als invaller en dat doet hij nu weer, dus die gaat zondag starten. Daar kan je van uitgaan." Haps is hersteld van blessureleed, maar in de afgelopen twee duels begon Tyrell Malacia als linksback.