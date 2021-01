Ongekende blamage voor Bayern München in de DFB-Pokal

Woensdag, 13 januari 2021 om 23:26 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:50

Bayern München is na woensdagavond voor het eerst in twintig jaar na de tweede ronde van de DFB-Pokal al klaar. Het team van trainer Hansi Flick ging in een noodzakelijke strafschoppenreeks ten onder tegen Holstein Kiel, de nummer drie van de 2. Bundesliga, nadat 120 minuten voetbal een eindstand van 2-2 had opgeleverd. Flick had al geen risico genomen en had zijn team slechts op vijf plaatsen gewijzigd ten opzichte van de 3-2 nederlaag tegen Borussia Mönchengladbach in de Bundesliga.

In de eerste helft hielden Holstein Kiel en Bayern elkaar al in evenwicht: de tweedeklasser maakte vrijwel geen fouten, al hadden de bezoekers een overwicht. Het ontbrak bij Bayern echter aan tempo en daadkracht. Toch kwam Bayern al na dertien minuten aan de leiding, al mocht het van geluk spreken dat de VAR in de tweede ronde niet aanwezig was. Thomas Müller kopte de bal richting Gnabry, maar Ioannis Gelios was eerder bij de bal. De doelman werkte het leer echter met één hand in de voeten van Gnabry, die alsnog van dichtbij kon scoren. Hij stond echter buitenspel, maar dat was de grensrechter ontgaan.

Bayern kreeg via Gnabry en Müller grote kansen op een tweede treffer in het Holstein Stadion, maar faalden. De gelijkmaker van de thuisploeg in de 37e minuut kwam volledig uit het niets en was dan ook een hard gelag voor Bayern. Na een sublieme bal van Jannik Dehm kon Fin Bartels alleen af op Manuel Neuer en hij faalde niet: 1-1. Drie minuten na de pauze maakte Leroy Sané de 1-2: na een overtreding op Musiala kreeg der Rekordmeister een vrije trap en Sané schoot de bal schitterend in de rechterkruising.

Holstein Kiel verkocht zijn huid duur en had enkele goede mogelijkheden op de 2-2. Lang leek Bayern aan het langste eind te trekken, maar in de vijfde minuut van de extra tijd sloeg de thuisploeg voor een tweede keer toe. Na een voorzet van Johannes van den Bergh vanaf de linkerkant kopte de vrijstaande Hauke Wahl de bal diagonaal achter Neuer: 2-2. In de eerste helft van de verlenging had de thuisploeg het betere van het spel, maar in de laatste vijftien minuten voorkwam Gelios dat Alphonso Davies en Marc Roca konden scoren. In de strafschoppenreeks was Roca de schlemiel: hij miste als enige een penalty, nummer zes, en Bartels benutte zijn strafschop.