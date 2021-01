Debutant redt Juventus in verlenging en wendt strafschoppenserie af

Woensdag, 13 januari 2021 om 23:15 • Dominic Mostert

Juventus heeft zich woensdagavond geplaatst voor de kwartfinales van de Coppa Italia. De verliezend finalist van vorig seizoen kwam in de reguliere speeltijd niet voorbij Genoa, maar trok de wedstrijd in de verlenging naar zich toe: 3-2. De 21-jarige debutant Hamza Rafia, die als invaller zijn entree maakte, produceerde het enige doelpunt van de verlenging. In de kwartfinale neemt Juventus het op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Sassuolo en SPAL.

Andrea Pirlo koos voor een grondig gewijzigde opstelling ten opzichte van het competitieduel met Sassuolo (3-1) van zondag. Op liefst negen posities stond een andere speler opgesteld, waardoor onder meer Cristiano Ronaldo, Leonardo Bonucci en doelman Wojciech Szczesny op de bank begonnen. Matthijs de Ligt ontbreekt nog altijd door zijn besmetting met het coronavirus. Ondanks de flink gewijzigde basisploeg kwam Juventus al in de tweede minuut op voorsprong. Giorgio Chiellini sneed de defensie van Genoa open met een strakke, lage pass richting Dejan Kulusevski, die de bal meenam in het strafschopgebied en van dichtbij afrondde.

Halverwege de tweede helft verdubbelde Álvaro Morata de marge voor Juventus. Na een pass van achteruit verlengde Kulusevski de bal op zeer behendige wijze richting de spits, die plots opdook voor het doel en afrondde in de linkerhoek. De wedstrijd was echter nog niet gespeeld, want kort na de 2-0 vond Genoa de aansluiting. Lennart Czyborra, ex-speler van Heracles Almelo, werd vrijgelaten na een voorzet van Edoardo Goldaniga vanaf de rechterflank en kopte vanaf circa tien meter raak. In de tweede helft lag het momentum bij Genoa. De bezoekers, met tien nieuwe spelers in de opstelling ten opzichte van het laatste competitieduel met Bologna (2-0 zege), waren via Marko Pjaca dicht bij de gelijkmaker: negen minuten na de rust trof hij de lat boven Gianluigi Buffon.

Juventus speelde tegelijkertijd slordig en zodoende kwam de gelijkmaker niet volledig uit de lucht vallen. Genoa kwam op 2-2 via Filippo Melegoni, die de bal zestien minuten voor tijd aan de zijkant van het strafschopgebied ontving en met een fraai, indraaiend schot de verre hoek vond: 2-2. Een minuut voor het einde van de officiële speeltijd werd Ronaldo binnen de lijnen gebracht, maar het was een andere invaller, Rafia, die in de slotfase van de eerste helft van de verlenging de 3-2 maakte. De debutant miste de bal aanvankelijk na een voorzet van Morata, maar wist in tweede instantie alsnog te scoren uit de draai. Omdat Arthur daarna een kopbal van Ivan Radovanovic op de lijn weghaalde, bleef een strafschoppenserie uit in Turijn.