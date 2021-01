Neymar bezorgt Pochettino bij rentree zijn eerste prijs als trainer

Woensdag, 13 januari 2021 om 22:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:58

Paris Saint-Germain heeft woensdagavond de Franse Super Cup op zijn naam geschreven. De ploeg van trainer Mauricio Pochettino rekende met een minimale marge maar wel verdiend af met aartsrivaal Olympique Marseille: 2-1 Neymar maakte na een maand van blessureleed zijn rentree en de aanvaller was met een rake penalty beslissend. Het is de eerste teamprijs die Pochettino op zijn naam schrijft als trainer.

Neymar was niet fit genoeg om te starten en begon daarom op de bank bij PSG, terwijl Dimitri Payet na twee wedstrijden terugkeerde in de basis bij Marseille. De Parijzenaren grepen het initiatief en werden na achttien minuten voor het eerst gevaarlijk, toen Icardi net naast kopte uit een vrije trap. Luttele minuten later scoorde Kylian Mbappé na een fraaie een-twee met Icardi, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel van eerstgenoemde.

Nadat na een half uur opnieuw een doelpunt van Mbappé werd afgekeurd, ditmaal vanwege buitenspel van hemzelf, wist PSG in de 39ste minuut een geldige treffer op het scorebord te zetten. Ángel Di María slingerde de bal vanaf rechts voor het doel, waarna Icardi van dichtbij kon koppen. Die inzet werd door doelman Steve Mandanda nog gekeerd, maar niet voldoende om te voorkomen dat Icardi in de rebound alsnog intikte: 1-0.

In de tweede helft behield PSG het betere van het spel, maar de hoofdstedelingen hadden moeite om kansen te creëren. Pochettino bracht Neymar in de 65ste minuut in het veld en de Braziliaan mocht twintig minuten na zijn entree aanleggen vanaf elf meter. Dat was te danken aan Icardi, die eenmaal doorgebroken onderuit werd getikt door Mandanda. Neymar nam alle tijd voor zijn aanloop en stuurde de goalie de verkeerde kant op: 2-0. Payet deed in de 89ste minuut nog wel wat terug door een lage voorzet prachtig achter zijn standbeen langs binnen te tikken: 2-1.