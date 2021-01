Sparta duwt Fortuna Sittard en Sjors Ultee van roze wolk af

Woensdag, 13 januari 2021 om 21:52 • Daniel Cabot Kerkdijk

Aan de uitstekende reeks van Fortuna Sittard in de Eredivisie sinds de officiële rentree van Sjors Ultee is een einde gekomen. Geen club pakte sinds de officiële aanstelling van Ultee als hoofdtrainer van de Limburgers op 2 december meer punten dan Fortuna, dertien stuks na vier zeges en een remise, maar woensdagavond ging het mis. Sparta Rotterdam stapte dankzij een doelpunt van Lennart Thy als winnaar van het veld: 0-1.

Fortuna kwam als morele winnaar uit een eerste helft waarin het net niet werd gevonden. De openingsfase stond in het teken van aftasten van beide kanten en uiteindelijk zat het venijn in de laatste tien minuten voor de pauze. Thy probeerde het na 37 minuten spelen toen een hoge bal in het zestienmetergebied bleef hangen, maar zijn schot kon met de nodige moeite worden gekeerd door doelman Yanick van Osch.

In de extra tijd was het weer Sparta dat dicht bij een openingsgoal was. Een volley van Deroy Duarte uit een lastige hoek was opnieuw een prooi voor Van Osch. In het begin van de tweede helft had Sparta het meeste balbezit en het lichte overwicht van het bezoek betaalde zich na nog geen uur spelen uit. Thy leek de bal niet vol te raken, maar tekende toch voor zijn negende treffer van het seizoen: 0-1.

De wedstrijd in Limburg ging vervolgens op en neer. Zo passeerde Lisandro Semedo weliswaar doelman Maduka Okoye, maar Dirk Abels bracht redding op de doellijn. Aan de andere kant van het veld leek invaller Danzell Gravenberch na een fraaie solo voor de 0-2 te zorgen. De inzet van de aanvaller ging echter naast het Limburgse doel en dat gold minuten later ook voor de inzet van een andere invaller, Reda Kharchouch

Sparta stijgt door de zege naar de achtste plek op de ranglijst, terwijl Fortuna dertiende blijft. Het team van Henk Fraser speelt zaterdagavond thuis tegen PSV. Het team van Ultee wacht dezelfde dag een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle.