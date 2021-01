Verbeek verbaasd door woordkeuze van Dumfries: ‘Ajax heeft toch meer geld...’

Woensdag, 13 januari 2021 om 21:14 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:26

Denzel Dumfries heeft geen goed woord over voor het optreden van PSV in de verloren wedstrijd tegen AZ (1-3). Voor de camera van ESPN spreekt de aanvoerder van een 'PSV-onwaardig' optreden. Hij beaamt dat zijn club met dergelijk spel geen aanspraak maakt op de landstitel; PSV is nu een punt verwijderd van Ajax, dat donderdag aantreedt tegen FC Twente en de voorsprong kan uitbreiden tot vier punten.

"Hoe is het mogelijk? Echt een slechte wedstrijd. Een verdiende nederlaag. Dit mogen we onszelf verwijten", foetert de rechtsback van PSV. "We leggen veel te weinig energie in de wedstrijd. Komen te weinig in duels. Dan roep je het over jezelf af." Dumfries wil niet klagen over vermoeidheid als gevolg van het zware programma; zondag speelde PSV nog tegen Ajax (2-2) in Amsterdam. "Iedereen heeft een zwaar programma. We begonnen gewoon niet goed, niet scherp, niet met volle overgave."

"AZ heeft dan de kwaliteiten om dat af te straffen. Je weet dat AZ tactisch sterk is, maar je moet naar jezelf kijken. Als je zo weinig energie geeft, roep je het echt over jezelf af. Dit was PSV-onwaardig en dit mag ons niet overkomen", vervolgt Dumfries, die deze week zijn vertrekwens aankondigde en het liefst afscheid neemt met een landstitel. "Die ambitie hebben we met zijn allen, maar op deze manier lukt dat niet. We moeten analyseren wat er fout ging."

De woordkeuze van Dumfries in die laatste zin wekt verbazing bij Gertjan Verbeek, die als analist aanwezig was in het Philips Stadion. "Ambitie? Je moet als PSV toch als doel hebben om kampioen te worden?", vraagt Verbeek zich af. "Dat is veel specifieker dan een ambitie. 'Ambitie' wekt de indruk: 'Ajax heeft toch meer geld dan wij, dus als we kampioen worden, zou het wel heel knap zijn'. Zo geeft hij het een beetje weer en zo hebben ze vandaag ook gevoetbald. Niet met de volle overtuiging om voor het kampioenschap te gaan. Dit is doping voor Ajax voor morgen."