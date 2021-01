Manchester City heeft verrassende topscorer na winst op Veltman en Pröpper

Woensdag, 13 januari 2021

Manchester City klimt gestaag op de ranglijst van de Premier League. Het team van manager Josep Guardiola had woensdagavond aan een enkel doelpunt voldoende om Brighton & Hove Albion te verslaan en de vierde zege op rij te boeken: 1-0. Door de zege klimmen the Citizens van de zesde naar de derde plaats en heeft men vier punten minder dan koploper Manchester United, dat echter een wedstrijd meer in de benen heeft. Phil Foden mag zich na woensdag voorlopig clubtopscorer noemen: de Engelsman staat op acht treffers in alle competities, één meer dan Ferran Torres en Raheem Sterling. Laatstgenoemde liet woensdag na om ook op acht doelpunten te komen.

Manchester City werkte tot minuut 44 een frustrerende eerste helft af. Het team van Guardiola had enkele goede kansen om aan de leiding te gaan, maar een doelpunt bleef uit. Daar had Robert Sánchez een groot aandeel in. De doelman van the Seagulls stond zowel in de veertiende minuut als de twintigste minuut niet toe dat Kevin De Bruyne de score opende in het Etihad Stadium. Drie minuten voor rust leek Ilkay Gündogan voor de 1-0 te zorgen, maar zijn inzet ging naast het doel van Brighton.

Het bleek uiteindelijk een voorbode van de openingstreffer te zijn. Foden ontving twee minuten later de bal van De Bruyne, ontweek twee verdedigers van Brighton en mikte het leer keurig in de linkerhoek: 1-0. Het was alweer assist nummer 75 voor De Bruyne in de Premier League. Een hard gelag voor Brighton, dat goed verdedigde en dacht zonder kleerscheuren de rust te zullen halen. In de tweede helft ging het duel op en neer en bleef het spannend door het uitblijven van de 2-0.

In de 56e minuut bracht Ederson redding op een inzet van Davy Pröpper, die net als Joël Veltman in de basis stond, en luttele minuten later trof Bernardo Silva de paal na een halve redding van Sánchez op een schot van Gündogan. Niet veel later kreeg Veltman een gele kaart voor een tackle op Foden en begon de thuisploeg meer druk te zetten. Sánchez keerde een lage en harde inzet van Joao Cancelo en had een minuut later ook antwoord op een laag schot van De Bruyne in de linkerhoek

Het ontbrak Brighton niet voor de eerste keer dit seizoen aan finesse in de laatste meters om een nederlaag te vermijden. De laatste competitiezege dateert van 21 november: een 1-2 zege op Aston Villa. In de extra tijd liet Manchester City na om vanaf elf meter voor de 2-0 te zorgen, na een overtreding van Sánchez op De Bruyne. De inzet van Sterling ging over het doel. Brighton blijft drie punten boven de rode streep staan, maar nummer achttien Fulham heeft drie punten minder én drie duels minder gespeeld. Brighton gaat zaterdag op bezoek bij Leeds United; Manchester City speelt een dag later thuis tegen Crystal Palace.