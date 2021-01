Cyle Larin trekt topvorm door en voorkomt verlenging in bekertoernooi

Woensdag, 13 januari 2021 om 20:42 • Dominic Mostert

Besiktas heeft zich woensdagavond geplaatst voor de kwartfinales van het bekertoernooi van Turkije. De koploper van de Süper Lig voorkwam tegen Rizespor dat er een verlenging aan te pas moest komen, want invaller Cyle Larin bepaalde de eindstand in de slotfase op 1-0. Donderdag staan de resterende twee wedstrijden in de achtste finales op het programma.

In de rust koos trainer Sergen Yalcin ervoor om Larin binnen de lijnen te brengen. De spits stak in topvorm met vijf doelpunten uit zijn voorgaande twee optredens en stichtte ook tegen Rizespor meteen gevaar. Vier minuten na de rust belandde een van richting veranderd schot van Larin op de lat. Halverwege de tweede helft liet Dogan Erdogan van Rizespor een goede kopkans onbenut.

Vijf minuten voor het einde van de officiële speeltijd besliste Larin het duel in het voordeel van Besiktas. De invaller kopte van dichtbij binnen bij de tweede paal, nadat een uitdraaiende corner met het hoofd was verlengd door Necip Uysal. Kort daarna ontstond een opeenstapeling van kansen op de 2-0, maar de situatie leidde ertoe dat Rizespor de bal van de doellijn haalde.