Ronald Koeman laat Lionel Messi buiten selectie Barcelona

Woensdag, 13 januari 2021 om 20:03 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:20

Lionel Messi ontbreekt woensdagavond bij Barcelona voor het duel met Real Sociedad in de halve finale van de Spaanse Super Cup. De vedette van de Catalanen kwam afgelopen weekeinde niet ongeschonden uit het competitieduel met Granada (0-4) en was woensdag ook al een opvallende afwezige op de laatste training. De winnaar van het duel in Córdoba speelt zondag de finale tegen Real Madrid of Athletic Club in Sevilla.

Messi ging afgelopen zaterdag in Granada na 65 minuten naar de kant, net als Frenkie de Jong. De clubtopscorer aller tijden kampte met fysiek ongemak, zo werd al snel duidelijk. Ofschoon de voorbije dagen niet werd gespeculeerd over zijn eventuele afwezigheid in het eerste duel om de Supercopa, gingen de alarmbellen wel af toen hij woensdag op de training ontbrak. Messi ontbreekt ook op de bank en Koeman kiest voor Martin Braithwaite in de punt van de aanval.

Ook Sergiño Dest ontbreekt in de basis van Barcelona: de verdediger was niet geheel okselfris en start op de bank. De defensie van de Catalanen wordt gevormd door Óscar Mingueza, Ronald Araújo, Clément Lenglet en Jordi Alba. Frenkie de Jong ontbreekt uiteraard niet in het systeem van Koeman, die verder hoopt dat Pedri, Antoine Griezmann en Ousmane Dembélé voorin voor snelheid en creativiteit zorgen.

Opstelling Real Sociedad: Remiro, Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Monreal, Portu, Guevara, Merino, Guridi, Oyarzabal en Isak.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Griezmann, Braithwaite en Dembélé.