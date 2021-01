Mvogo krijgt ervan langs tijdens PSV - AZ: ‘Een achterlijke keeper’

Woensdag, 13 januari 2021 om 19:44 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:49

De topper tussen PSV en AZ valt voorlopig uit in het voordeel van de bezoekers uit Alkmaar. Bij rust leidt AZ dankzij twee doelpunten van Teun Koopmeiners met 0-2. De aanvoerder scoorde na een halfuur uit een penalty en verdubbelde zeven minuten voor rust de marge uit een prachtige voetbeweging na een corner van Jesper Karlsson. Doelman Yvon Mvogo van PSV speelde een negatieve hoofdrol bij de eerste goal, concluderen de analisten van ESPN.

Na 28 minuten bouwde AZ over de as van het veld een aanval op. Fredrik Midtsjö lanceerde Calvin Stengs op het middenveld met een scherpe steekpass, waarna de buitenspeler een schuine pass richting Myron Boadu verstuurde. De spits van AZ werd door de aanwezigheid van Jordan Teze en Philipp Max al gedwongen om buitenom te gaan in het strafschopgebied, maar vervolgens mengde ook Mvogo zich in de situatie. In een poging de bal op te pakken haalde hij Boadu neer, waardoor arbiter Serdar Gözübüyük naar de stip wees. Koopmeiners schoot raak in de linkerhoek.

Commentator Mark van Rijswijk sprak tijdens de wedstrijd van ‘wild uitkomen’ van Mvogo en noemde het ‘eigenlijk onbegrijpelijk voor zo’n ervaren keeper’. “Als hij blijft staan, heeft Boadu wel iets heel bijzonders nodig om tot een schot te komen, laat staan een doelpunt”, stelde de commentator. “Mvogo timet volledig verkeerd. Hij moet daar helemaal niet komen.” In de pauze van de wedstrijd klinkt dezelfde kritiek bij uit de mond van analisten Kenneth Perez en Arnold Bruggink. "Een goede loopactie van Stengs, de bal ertussendoor en je bent klaar als middenveld van PSV. Zo speel je mensen weg", looft Perez eerst de aanval van AZ

"Een achterlijke keeper natuurlijk, die uitkomt", voegt de Deen eraan toe. "Wat komt hij doen? En dan steekt hij ook nog zijn arm uit? Wáárvoor? Je weet toch waar hij heen gaat? Het is zo slecht." Ook Bruggink is keihard voor Mvogo. "Ik vind dit zó dom. Dit zie je toch van mijlenver aankomen? Ik kan er met mijn hoofd niet bij. Ik snap er niks van." Bruggink ziet dat PSV er niet echt aan te pas komt in de eerste helft. "PSV zet niet goed genoeg druk met de voorhoede. AZ kan de ruimte achter Ibrahim Sangaré en Pablo Rosario bespelen. PSV speelt heel anders dan tegen Ajax, toen ze meteen druk zetten."