Erik van der Ven vertrekt uit Den Bosch; opvolger komt mogelijk van PSV

Woensdag, 13 januari 2021 om 19:06 • Dominic Mostert

Erik van der Ven is bezig aan zijn laatste seizoen als hoofdtrainer van FC Den Bosch. De clubleiding heeft Van der Ven laten weten dat zijn aflopende contract niet wordt verlengd, zo meldt het Brabants Dagblad woensdagavond. Volgens de krant komt het besluit niet als een verrassing, omdat het onvrede over het functioneren van Van der Ven de afgelopen weken groeide bij de club.

Van der Ven lijkt het slachtoffer te worden van de erbarmelijk slechte prestaties van Den Bosch onder zijn leiding. De club wist de afgelopen zestien competitiewedstrijden niet te winnen en werd tussendoor in de KNVB Beker uitgeschakeld door VVV-Venlo. Maandag verloor Den Bosch in eigen huis van directe concurrent Jong AZ (1-2), waardoor het terug te vinden is op de negentiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Nummer laatst FC Dordrecht heeft evenveel punten, elf, maar het doelsaldo van de Schapenkoppen is nog slechter.

Volgens het Brabant Dagblad is het perspectief van Van der Ven snel veranderd. In december leek hij nog op de nominatie te staan voor een contractverlenging, maar inmiddels heeft de clubleiding anders besloten. De 36-jarige oefenmeester werd in juni 2019 aangesteld en eindigde in zijn debuutseizoen, dat door de coronacrisis voortijdig werd beëindigd, op de elfde plaats. Manager voetbalzaken Jan Gösgens van Den Bosch spreekt van een 'heel lastig' besluit en vindt het 'persoonlijk heel jammer' dat Van der Ven gaat vertrekken.

"Hij is bij uitstek iemand die in staat is om individuele, jonge spelers verder te helpen in hun ontwikkeling. Met zijn professionele manier van werken heeft hij Den Bosch een positieve injectie gegeven. De afgelopen periode hebben we geconstateerd dat we anders denken over verschillende zaken. Dat heeft ons doen besluiten het contract niet te verlengen", aldus Gösgens, die benadrukt dat de club zich niet heeft laten leiden door spandoeken die na de verloren wedstrijd tegen Jong AZ werden opgehangen in stadion De Vliert door supporters die het vertrek van de trainer eisten. De club gaat nu op zoek naar een opvolger. De naam van Peter Uneken, die aan het eind van dit seizoen stopt als trainer van Jong PSV, zou rondzingen.