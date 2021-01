Ontevreden Ferdy Druijf verlaat AZ voor buitenlands avontuur

Woensdag, 13 januari 2021 om 18:28 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:00

Ferdy Druijf vervolgt zijn loopbaan bij KV Mechelen, zo meldt het Noordhollands Dagblad. AZ heeft een akkoord bereikt met de huidige nummer veertien van de Belgische competitie over een huurdeal tot het einde van het seizoen, met daarbij een optie tot koop. Druijf liet zaterdag al in de media weten ontevreden te zijn over zijn bijrol in Alkmaar.

Druijf zit woensdagavond al niet meer bij de wedstrijdselectie van AZ voor het duel bij PSV. De 22-jarige spits liet een paar dagen geleden zijn onvrede blijken over zijn korte invalbeurt tegen PEC Zwolle (1-1). "Voor mij is het duidelijk: ik ben geen profvoetballer geworden om zes minuten te maken", aldus Druijf tegenover De Telegraaf.

Toen was al duidelijk dat de aanvaller, die in 2017 doorbrak vanuit de jeugdopleiding van AZ, inzette op een vertrek. "Daar doe ik het niet langer voor. Voor mijn gevoel ben ik in vorm. Ik probeer alles, het maximale, te geven, maar krijg er het minimale voor terug. Mijn keuze is om ergens te spelen en dat is denk ik niet hier. Dus moeten we gaan kijken. Hoe lang ik hier zit, geef ik honderd procent. Daar ligt het niet aan. Maar ik wil meer en dat weten ze."

Druijf moet zich al seizoenenlang tevreden stellen met een reserverol bij AZ. Dit seizoen kwam de centrumspits in de Eredivisie tot negen korte invalbeurten, waarin hij één goal maakte. Meestal kiest trainer Pascal Jansen (en ook diens voorganger Arne Slot) voor Myron Boadu of Albert Gudmundsson in de spits. Druijf werd in het seizoen 2018/19 een half jaar uitgeleend aan NEC en kroonde zich dat jaar met vijftien goals in achttien competitieduels tot topscorer van de Keuken Kampioen Divisie.