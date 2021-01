Schmidt moet tegen AZ één wijziging doorvoeren na topper tegen Ajax

Woensdag, 13 januari 2021 om 17:36 • Chris Meijer • Laatste update: 17:55

PSV moet het woensdagavond in de thuiswedstrijd tegen AZ stellen zonder Cody Gakpo. De 21-jarige vleugelaanvaller liep afgelopen zondag in de topper tegen Ajax (2-2) een enkelblessure op en moest zich daardoor voortijdig laten vervangen door Ryan Thomas. De Nieuw-Zeelander zal tegen AZ eveneens de vervanger van Gakpo zijn, mede doordat Noni Madueke eveneens afwezig is. Bij AZ keert Albert Gudmundsson, ex-PSV'er, enigszins verrassend terug in de basiself.

Naast Gakpo ontbreken ook Nick Viergever, Mario Götze en Madueke in de selectie van PSV. Laatstgenoemde kwam in de Johan Cruijff ArenA nog wel als invaller binnen de lijnen. Van Götze werd eerder deze week al bekend dat hij nog minimaal twee weken zal ontbreken in de wedstrijdselectie van de Eindhovenaren. Viergever was afgelopen zondag tegen Ajax wél van de partij en bleef negentig minuten op de reservebank, maar maakt tegen AZ dus geen deel uit van de selectie.

Verder treedt PSV aan in de inmiddels vertrouwde opstelling. Het betekent dat Yvon Mvogo het doel verdedigt en voor zich een defensie bestaande uit Denzel Dumfries, Jordan Teze, Olivier Boscagli en Philipp Max treft. Pablo Rosario en Ibrahim Sangaré vormen het defensieve blok op het middenvelder. Thomas en Mohamed Ihattaren zullen de aanvallende middenvelders zijn, terwijl Donyell Malen en Eran Zahavi evenals afgelopen zondag het spitsenduo vormen. Malen verzorgde in de Johan Cruijff ArenA twee keer een assist op een doelpunt van Zahavi.

De meest opvallende naam in de opstelling van AZ is die van Gudmundsson, die TIjani Reijnders vervangt op het middenveld ten opzichte van het duel met PEC Zwolle van afgelopen zaterdag (1-1). De IJslander, tussen 2015 en 2018 speler van PSV, speelde in de afgelopen zes competitiewedstrijden geen minuut en werd in december vanwege een 'negatieve houding' zelfs een week teruggezet naar Jong AZ. Trainer Pascal Jansen doet nu toch weer een beroep op hem, uitgerekend tegen zijn oude club. Verder is de opstelling van AZ onveranderd ten opzichte van het bezoek aan Zwolle.

Opstelling PSV: Mvogo, Dumfries, Teze, Boscagli, Max; Rosario, Sangaré, Thomas, Ihattaren; Malen en Zahavi.

Opstelling AZ: Bizot, Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjö, Gudmundsson, Koopmeiners; Stengs, Boadu en Karlsson