De Mos voorspelt formatie waarmee Advocaat Schuurs en Blind ‘gaat bestoken’

Woensdag, 13 januari 2021 om 17:03 • Laatste update: 17:59

Aad de Mos verwacht dat Feyenoord het Ajax zondag ‘moeilijk gaat maken’ tijdens de onderlinge ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA. De oefenmeester in ruste, tegenwoordig werkzaam als analist, denkt dat trainer Dick Advocaat een tactische variant gaat bedenken met Nicolai Jörgensen én Lucas Pratto in de basiself, zo vertelt hij in het radioprogramma Veronica Inside. De twee spitsen moeten Perr Schuurs en Daley Blind ‘gaan bestoken’.

“Dickie gaat het ze moeilijk maken in de ArenA, let maar op mijn woorden. Dan is hij op zijn best. Hij gaat zich instellen op de tegenstander en zal Schuurs en Blind bestoken met de twee spitsen Jörgensen en Pratto, dus dan wordt het een moeilijk verhaal voor die twee achterin”, zo begint De Mos. Presentator Wilfred Genee reageert enigszins verrast op deze voorspelling van de voormalig trainer van onder meer Ajax en PSV.

“Natuurlijk, dat is het beste. Je moet Schuurs en Blind één-op-één zien te zetten. Want de slag op het middenveld ga je niet winnen van Ajax, dus moet je dat middenveld overslaan en de tweede bal proberen op te rapen. Dickie is tactisch een van de beste, onder de Nederlandse trainers”, reageert de analist. Advocaat is in zijn ogen echter niet de beste trainer van de Eredivisie, want dat is volgens hem Roger Schmidt van PSV.

“Je moet het een beetje van dichtbij volgen. Ik heb de trainingen in het begin van het seizoen gezien, toen er nog wat minder corona was dan nu”, zegt De Mos over de trainer van PSV. “Als ik hem in de media hoor, ziet hij vaak dezelfde wedstrijd als ik. Ik begrijp dat hij nog niet alle spelers kent na een halfjaar, hij moet een selectie proberen te creëren waarin iedereen weet hoe het systeem in elkaar zit. Dat systeem heeft hij al meerdere keren laten zien, in de eerste zestig minuten. Het is toch wel indrukwekkend als je dat kan spelen, ze zetten bij Ajax het mes op de keel. Dat je het nog niet vol kan houden, begrijp ik.”

Toch wil De Mos nog niet direct zeggen dat PSV kampioen gaat worden. “Ik weet niet hoe PSV en Schmidt er mee omgaan als ze eenmaal op die positie komen, dan wordt de druk wel opgevoerd. Dat is weer andere koek. Achtervolgen is weer wat anders dan dat ze op jou jagen. Ajax gaat zijn handen vol krijgen”, besluit De Mos. PSV kan woensdagavond met een overwinning op AZ in ieder geval voor een dag de koppositie in de Eredivisie overnemen van Ajax, dat donderdagavond tegen FC Twente gaat spelen.