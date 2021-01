Bayer Leverkusen presenteert Fosu-Mensah: ‘Ik heb veel met Bosz gesproken’

Woensdag, 13 januari 2021

Timothy Fosu-Mensah vervolgt zijn loopbaan bij Bayer Leverkusen, zo maakt de Duitse club via de officiële kanalen bekend. De 23-jarige verdediger wordt overgenomen van Manchester United en zet bij die Werkself zijn handtekening onder een contract tot medio 2024. Voor Fosu-Mensah, voor wie ook Ajax in de markt was, wordt door Bayer Leverkusen twee miljoen euro naar Engeland overgemaakt.

“Timothy is een technische verdediger, met snelheid en fysieke kracht. Hij is zowel in het centrum als op de rechterkant van de verdediging inzetbaar. Met zijn komst hebben we een topalternatief voor onze defensie binnengehaald. Tim is nog jong en kan zich nog enorm ontwikkelen. We willen hem verder helpen”, zegt Simon Rolfes, sportief directeur, op de website van Bayer Leverkusen. Rudi Völler, bestuurslid sportieve zaken, spreekt van een ‘waardevolle versterking’ van de selectie.

“We staan in de komende weken voor grote sportieve uitdagingen. Daar hebben we spelers voor nodig die constant op topniveau kunnen presteren. Timothy komt daarvoor in aanmerking. Hij heeft jaren ervaring opgedaan in de Premier League en bezit klasse, wat ons kan helpen om onze doelen te bereiken”, stelt Völler. Fosu-Mensah noemt de Bundesliga op de website van zijn nieuwe werkgever zelf van een ‘interessante en sterke competitie’. “Bayer Leverkusen is al jaren een van de beste teams in de Bundesliga. Ik verheug me erop om deel uit te maken van deze selectie en te gaan samenwerken met Peter Bosz.”

“In de afgelopen dagen heb ik veel met de trainer gesproken, ook met Simon Rolfes en Rudi Völler. Ze hebben me ervan overtuigd dat ik hier een geweldig perspectief heb. Zowel persoonlijk als met het team. Dat wordt enorm spannend”, stelt Fosu-Mensah. De drievoudig Oranje-international zette dinsdag al voet op Duitse bodem en doorliep klaarblijkelijk woensdag de medische keuring bij Bayer Leverkusen. Nadat dit geen problemen opleverde, zette hij zijn handtekening onder een contract tot medio 2024.

Het betekent dat er na ruim zes jaar een einde komt aan de samenwerking tussen Fosu-Mensah en Manchester United. De Engelse grootmacht haalde hem in 2014 weg bij Ajax, waar hij op dat moment acht jaar had gespeeld. Fosu-Mensah kwam de afgelopen jaren nauwelijks in actie in het shirt van the Red Devils. Na verhuurperiodes bij Fulham en Crystal Palace staat hij nu voor een definitief vertrek. In totaal kwam Fosu-Mensah tot dertig duels voor zijn club.

Deze voetbaljaargang deed hij slechts drie keer mee; zijn meest recente optreden was een invalbeurt in december tegen RB Leipzig. Vorige week liet Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer al weten dat Fosu-Mensah gaat vertrekken. “Ik weet niet zeker of Timo deze maand zal blijven of dat hij snel een beslissing gaat nemen”, bracht de trainer via de officiële kanalen van Manchester United naar buiten. “Hij heeft niet voldoende gespeeld. Natuurlijk mocht hij daarom, met oog op een transfer in januari, met andere clubs in gesprek. Het is moeilijk als je goede spelers, getalenteerde spelers hebt en je ze geen speelminuten kan geven.”