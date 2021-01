Hidde ter Avest keert na tweeënhalf jaar in de Serie A terug in de Eredivisie

Woensdag, 13 januari 2021 om 15:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:41

FC Utrecht heeft de komst van Hidde ter Avest naar de Domstad wereldkundig gemaakt. De verdediger tekent bij Utrecht een contract tot de zomer van 2024 en kan komende zaterdag al zijn eerste minuten maken, als de ploeg van trainer René Hake het in eigen huis opneemt tegen Heracles Almelo. Eerder deze week werd bekend dat de verdediger zich ook al had aangeboden bij FC Twente voor een terugkeer in Nederland.

Ter Avest, die zowel als centrale verdediger en rechtsback uit de voeten kan, maakte op zijn elfde de overstap naar de jeugdopleiding van FC Twente. De voormalig jeugdinternational doorliep in Enschede meerdere jeugdelftallen en maakte in 2015 zijn debuut in de Eredivisie tegen Excelsior. Bij Twente groeide Ter Avest uit tot vaste kracht in het hart van de verdediging en dat leverde hem in 2018 een transfer op naar het Italiaanse Udinese, waar hij in de afgelopen 3 seizoenen tot 39 wedstrijden kwam in de Serie A.

Technisch directeur Jordy Zuidam van Utrecht is blij met zijn tweede winteraanwinst, nadat hij eerder de van Telstar overgekomen Benaissa Benamar vastlegde. “Hidde is een speler met een goede wedstrijdmentaliteit, veel loopvermogen en een drive naar voren. Ondanks zijn 23-jarige leeftijd heeft hij veel ervaring in de Eredivisie. Op jonge leeftijd was hij al aanvoerder van FC Twente, dat zegt iets over zijn karakter. In de Serie A is hij een completere speler geworden. Met zijn speelstijl past Hidde bij de club. We zijn blij hem aan boord te hebben bij FC Utrecht.”

De keuze van Ter Avest voor Utrecht viel bij Twente niet helemaal in goede aarde. Juist omdat hij zich bij die club had aangeboden voor een terugkeer naar Nederland. Echter was Twente voorzien op de rechtsbackpositie met Tyronne Ebuehi. “Blijkbaar heeft hij nu gekozen voor een club waar hij direct kan spelen en meer kan verdienen. Financieel kunnen wij nou eenmaal niet tegen Utrecht op. Dit is jammer voor ons, maar we vinden echt wel een andere rechtsback, al willen we natuurlijk het liefst met Tyronne verder”, sprak technisch directeur Jan Streuer eerder deze week tegenover TC Tubantia.