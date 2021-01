Danilo reageert teleurgesteld op aantrekken van Haller door Ajax

Woensdag, 13 januari 2021 om 15:27

Het voelde voor Danilo Pereira als een teleurstelling dat Ajax zich vorige week besloot te versterken met Sébastien Haller. De 21-jarige Braziliaanse spits is dit seizoen door de Amsterdammers verhuurd aan FC Twente, waar hij met elf Eredivisie-treffers voorlopig een uitstekende indruk achterlaat. Danilo vertelt tegenover ESPN dat er voorafgaand aan die huurperiode is verteld dat bij volgend seizoen bij Ajax eerste spits zou kunnen worden, mits hij in Enschede een goede indruk zou achterlaten.

“Ajax is een topclub en is altijd op zoek naar de beste spelers. Ze leggen veel geld op tafel voor zo’n transfer, maar ik wens hem en Ajax het beste”, zo begint Danilo als de transfer van Haller naar Ajax ter sprake komt. De Amsterdammers maakte 22,5 miljoen euro over naar West Ham United voor de spits. Er wordt aan Danilo voorgelegd dat zijn perspectief bij Ajax er nu niet bepaald rooskleuriger op geworden is.

“Ja, het is wel wat ingewikkelder geworden. Daar ben ik ook niet blij mee, omdat ik daardoor toch wel een beetje de hoop ben verloren. Mij is verteld dat wanneer ik het hier goed zou doen, dat ik dan eerste spits zou kunnen worden. Ik ben hier topscorer en speel goed, daar ben ik trots op. Dat is ook mijn taak. Ajax is altijd op zoek naar goede spelers, en kopen die dan ook”, zo luidt het antwoord van de spits. “Ik werk hard en doe wat ik het leukst vind, dat is voetballen. Het team helpen en doelpunten maken.”

Voor Danilo wacht donderdagavond een weerzien met Ajax, als de Amsterdammers op bezoek komen in Enschede. Er wordt de spits gevraagd naar zijn landgenoot David Neres, die eerder deze week een foto op social media plaatste van zijn opvallende nieuwe kapsel. “Ja, over zijn nieuwe kapsel”, lacht Danilo als gevraagd wordt waarover hij het afgelopen dagen gehad heeft met Neres. “Ik zei tegen hem: je bent de gekste jongen die ik ken. Je weet nooit waar hij mee komt. Zijn haar, dansjes, dat soort dingen. Hij is gek.”

Ron Jans

FC Twente-trainer Ron Jans verwacht dat Ajax met revanchegevoelens zal afreizen naar Enschede, aangezien zijn ploeg eerder dit seizoen in de Johan Cruijff ArenA met 1-2 won. “Maar ik denk dat ze ook respect voor ons hebben gekregen. Niet alleen door dat duel, maar ook door andere wedstrijden die we gespeeld hebben. Ajax speelde die wedstrijd tegen ons onder hun niveau, terwijl wij het heel goed deden. Zoals we die wedstrijd in de tweede helft speelden, dat zouden we ook graag morgen zien.”

“Wij moeten van onze eigen principes uit gaan en heel veel energie brengen”, vervolgt de trainer van FC Twente op de website van zijn club. Hij noemt de 1-4 zege op FC Emmen van zaterdagavond een ‘goede voorbode’. “Ajax is een van de topteams in Nederland, wanneer je als voetballer daartegen speelt ben je hartstikke gemotiveerd en gedreven. Wij hoeven geen enkele angst te hebben, we hoeven niet naar beneden te kijken. We willen dit vasthouden. Zonder angst er gewoon invliegen.”