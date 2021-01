Heerenveen presenteert vijfde winterse aanwinst na deal van half miljoen

Woensdag, 13 januari 2021 om 14:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:08

Heerenveen heeft zich versterkt met Rami Kaib, zo meldt de club op de eigen website. De 23-jarige verdediger wordt overgenomen van het Zweedse IF Elfsborg en tekent in Friesland een contract tot de zomer van 2024. Kaib is al de vijfde aanwinst voor Heerenveen deze winter, dat in de voorbije weken Siem de Jong, Ariel Harush, Syb van Ottele en Tibor Halilovic al aan zich wist te binden.

De in Zweden geboren Kaib doorliep de jeugdopleiding van Elfsborg en maakte in 2016 zijn debuut in het eerste elftal van die club. Afgelopen seizoen eindigde Elfsborg als tweede in de Zweedse hoogste voetbalcompetitie, achter kampioen Malmö. Bij Heerenveen treft Kaib met Ibrahim Dresevic een oude bekende. Het tweetal speelde samen in de jeugd en bij de A-selectie van Elfsborg. Heerenveen betaalt naar verluidt een half miljoen euro voor de voormalig jeugdinternational van Zweden.

In Heerenveen moet Kaib de concurrentiestrijd zien aan te gaan met Lucas Woudenberg, die tot voor kort de onbetwiste nummer één was op de linksbackpositie. “We zijn blij dat we Rami hebben weten vast te leggen. Rami is een moderne linksback: hij heeft snelheid, ziet het spel en beschikt over een sterk linkerbeen. Met hem halen we een speler in huis die over veel energie beschikt”, aldus technisch directeur Gerry Hamstra op de website van Heerenveen.

Het is niet voor het eerst dat Heerenveen met succes winkelt bij Elfsborg. Eerder klopte de huidige nummer acht van de Eredivisie aan voor Lasse Nilsson, Kevin Stuhr Ellegaard, Ibrahim Dresevic en Arbër Zeneli. Van dat viertal was Nilsson het meest succesvol in Heerenveen. De aanvaller hield er een transfer naar Saint-Étienne aan over en keerde tussen 2008 en 2011 terug in Nederland om drie seizoenen het shirt van Vitesse te dragen.