Jesse Lingard staat voor overstap naar Ligue 1

Omar Mascarell heeft zich in de kijker gespeeld van Valencia. De Spaanse club wil de onderhandelingen met Schalke 04 over de verdedigende middenvelder op korte termijn starten. (Sky Deutschland)

OGC Nice is met Manchester United in gesprek over een huurdeal tot het einde van het seizoen.