‘Mega-aankoop uit de gratie door telefoongebruik tijdens bespreking van Zidane’

Woensdag, 13 januari 2021

Vinícius Júnior is de laatste weken langzaam maar zeker uit de gratie geraakt bij Real Madrid. AS schrijft dat dit terug te voeren is naar een gebeurtenis van afgelopen zomer, voorafgaand aan de return van de achtste finale van de Champions League tegen Manchester City. De twintigjarige Braziliaanse aanvaller zou zijn telefoon hebben gepakt terwijl Zinédine Zidane aan het woord was, tot woede van de trainer van Real Madrid.

In de afgelopen vijf wedstrijden was Vinícius Júnior steevast bankzitter en kwam hij tot slechts 21 speelminuten. Voorlopig kwam de aanvaller dit seizoen tot 21 wedstrijden, waarvan 10 als basisspeler en waarin hij goed was voor 3 doelpunten en 3 assists. Dat Vinícius Júnior nog geen onbetwiste basisspeler is, heeft volgens AS te maken met de verstoorde verstandhouding met Zidane. De Franse oefenmeester is het vertrouwen in de aanvaller een halfjaar geleden volledig verloren.

Na het restant van de competitie wachtte voor Real Madrid op 7 augustus nog de return van de achtste finale van de Champions League tegen Manchester City, nadat er vlak voor de uitbraak van het coronavirus in eigen stadion met 1-2 verloren was. Vinícius Júnior kon in het slot van het LaLiga-seizoen geregeld op een basisplaats rekenen en ging er van uit dat hij ook in het Etihad Stadium aan de aftrap zou staan. Eden Hazard was op dat moment immers niet helemaal fit, maar toch koos Zidane ervoor om de Belgische aanvaller als linksbuiten te posteren voor het uiteindelijk met 2-1 verloren duel met Manchester City.

Dat Vinícius Júnior geen basisspeler zou zijn, viel hem erg zwaar. Hij pakte tijdens de bespreking van Zidane zijn telefoon en dat ging bij de oefenmeester niet onopgemerkt voorbij. De Braziliaan bleef in het Etihad Stadium negentig minuten op de reservebank en zag dat Luka Jovic uiteindelijk als vervanger van Hazard binnen de lijnen werd gebracht. Zidane heeft er na de wedstrijd geen woorden aan vuil gemaakt en ondernam eveneens geen disciplinaire maatregelen, maar wil volgens AS alleen spelers die ‘voor honderd procent toegewijd zijn’ en dat gevoel heeft hij momenteel niet bij Vinícius Júnior.

Real Madrid telde in 2018 45 miljoen euro neer om Vinícius Júnior over te nemen van Flamengo. De enkelvoudig international van Brazilië arriveerde met torenhoge verwachtingen in de Spaanse hoofdstad, maar heeft die nog niet helemaal weten waar te maken. Voorlopig kwam de aanvaller tot elf doelpunten en negentien assists in negentig officiële wedstrijden. Zijn contract bij Real Madrid loopt voorlopig nog door tot medio 2025.