‘Veel mensen dachten dat ik bij Ajax zat omdat mijn vader daar ook was’

Woensdag, 13 januari 2021 om 12:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:42

Justin Kluivert weet dat hij als voetballer vaak wordt vergeleken met vader Patrick Kluivert, die furore maakte bij onder meer Ajax, Barcelona en het Nederlands elftal. De door AS Roma aan RB Leipzig verhuurde vleugelaanvaller is echter niet constant bezig met de vergelijking. De ambitieuze Justin Kluivert is vooral bezig met zijn eigen loopbaan als profvoetballer. Ook is er een terugblik op zijn jeugdjaren in de opleiding van Ajax.

"De vergelijking is altijd wel een issue, maar ik ga er volgens mij goed mee om", zo verklaart Kluivert junior in een uitgebreid interview met Sportbuzzer. "Voor mij persoonlijk is er geen extra druk, omdat ik niet wanhopig probeer te bewijzen dat ik beter ben dan mijn vader. Het motiveert mij alleen maar om mijn eigen kwaliteiten als voetballer te tonen. Mijn vader weet wat mij als speler bezighoudt. Het is alsof hij zijn eigen loopbaan in mij ziet. Als ik iets niet goed doe, zegt hij dat ook tegen mij. Dan geeft hij me tips over wat ik anders en wellicht beter moet doen."

Kluivert zette in de jeugdopleiding van Ajax zijn eerste stappen als voetballer. "Toen ik jong was en nog bij Ajax speelde, was mijn vader daar ook nog lange tijd", aldus de huurling van RB Leipzig over zijn vader, die in 1995 de Champions League veroverde met Ajax. "Ik voetbalde er niet vanwege hem, maar omdat ik zelf een goede speler ben. Veel mensen dachten dat ik bij Ajax speelde omdat mijn vader daar ook was. Dat heeft me altijd gemotiveerd. Ik wilde de wereld laten zien dat dit allemaal mijn eigen verdienste is. Ik heb aan mijn eigen kwaliteiten te danken dat ik zover ben gekomen."

De voormalig Ajacied krijgt geregeld adviezen van zijn vader, ondanks de afstand tussen het tweetal. "Hij werkt en woont in Spanje (als hoofd opleidingen van Barcelona, red.). En ik verblijf nu in Duitsland. Maar er zijn tegenwoordig genoeg mogelijkheden om die afstand te overbruggen. We schrijven elkaar regelmatig en brengen daarnaast tijd door aan de telefoon. En in die gesprekken gaat het niet alleen over voetbal. We praten dan ook over God en de wereld in het algemeen", aldus de buitenspeler, die volgens zijn vader een goede keuze heeft gemaakt met RB Leipzig. "Hij vond het verstandig dat ik bij AS Roma vertrok."