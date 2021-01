Roger Schmidt: ‘Natuurlijk, de laatste maanden waren lastig voor hem'

Woensdag, 13 januari 2021 om 12:11 • Laatste update: 12:38

Roger Schmidt is erg te spreken over het optreden van Eran Zahavi tegen Ajax. De Israëlische spits wist in de Johan Cruijff ArenA tweemaal te scoren in de topper die in een 2-2 gelijkspel eindigde. De trainer van PSV blikt in onderstaande video tegelijkertijd vooruit op het treffen met AZ, dat woensdagavond op het programma staat.