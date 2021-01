‘Ze hebben uiteindelijk Van de Beek gekocht, terwijl hij beschikbaar was...’

Manchester United had er beter aan gedaan om Youri Tielemans binnen te halen in plaats van Donny van de Beek, zo claimt Tony Cascarino. De oud-spits van onder meer Aston Villa, Celtic, Chelsea, Olympique Marseille en de nationale ploeg van Ierland is van mening dat definitief binnenhalen van de 23-jarige Belgische middenvelder door Leicester City een ‘grote coup’ is geweest.

Leicester City huurde Tielemans in de eerste helft van 2019 aanvankelijk van AS Monaco. Na een succesvol halfjaar werd er door the Foxes 45 miljoen euro neergelegd om hem definitief binnen te halen. “Tielemans speelde op huurbasis erg goed bij Leicester. Dan kijk je naar een club als Manchester United. Ze hebben uiteindelijk Van de Beek gekocht, terwijl Tielemans beschikbaar was... Leicester heeft de deal afgerond, hem definitief overgenomen en dat is een grote coup geweest, want hij is een hele goede speler.”

“Hij vormt samen met Wilfred Ndidi een koppel dat zo’n beetje alles heeft. Je vraagt je af waarom niemand Tielemans voor de neus van Leicester heeft weggekaapt”, vervolgt de 88-voudig Iers international bij talkSPORT. Tielemans speelde dit seizoen voorlopig 23 officiële wedstrijden voor Leicester, waarin hij 4 keer scoorde en 1 assist leverde. Van de Beek was in deze jaargang voorlopig goed voor 1 doelpunt en 1 assist in 21 duels, waarvan 9 als basisspeler. In de laatste vier Premier League-duels bleef de Oranje-international negentig minuten op de reservebank.

“Ze kenden de transfersom, ze kenden de speler, ze zagen hem spelen in de Premier League. Toch nam Leicester City Tielemans definitief over van AS Monaco. Ik dacht dat het veel meer problemen zou opleveren om hem definitief binnen te halen”, stelt Cascarino. “Ik had gedacht dat topclubs zich voor Tielemans zouden melden, om hem voor de neus van Leicester weg te kapen. Fair play to Leicester.”