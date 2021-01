Ploeterende Myron Boadu houdt zich vast aan keerpunt tegen Ajax

Woensdag, 13 januari 2021 om 11:31 • Rian Rosendaal

Myron Boadu was vorig seizoen dodelijk in de topwedstrijden van AZ tegen Ajax, Feyenoord en PSV. De teller kwam destijds uit op vijf doelpunten in vier topduels. Deze jaargang echter heeft de aanvaller, die donderdag zijn twintigste verjaardag viert, nog allerminst weten te overtuigen. Ploeggenoot Calvin Stengs blijft evenwel vertrouwen houden in Boadu, die met AZ woensdagavond aantreedt tegen nummer twee PSV.

Volgens Stengs zijn topwedstrijden de specialiteit van Boadu. "In die wedstrijden krijgt hij meer ruimte", zo verklaart de AZ-aanvaller in een interview met het Algemeen Dagblad. "En dan is hij heel gevaarlijk, want tegenstanders laten hem dan bijna alleen voorin staan. Dan is hij zo weg." AZ-coach Pascal Jansen blijft eveneens vertrouwen houden in de ploeterende Boadu. "Hij doet het dit seizoen dan misschien minder als het gaat om doelpunten en assists, maar we moeten bij hem niet vergeten dat hij nog hartstikke jong is. Hij kent pieken en dalen en het is de kunst om die dalen zo kort mogelijk te laten duren."

Jansen denkt dat Boadu van grote waarde kan zijn voor AZ in deze maand vol topwedstrijden in de Eredivisie en TOTO KNVB Beker. "Myron is razendsnel. Als hij wat meer ruimte krijgt van de tegenstander dan kan hij net zo doeltreffend worden als in die wedstrijden van vorig seizoen." Stengs deelt de mening van zijn trainer in Alkmaar. "Ik verwacht dat hij nog veel gaat scoren dit seizoen." Boadu staat in de Eredivisie op vier doelpunten in dertien optredens. In de groepsfase van de Europa League kwam de spits van AZ helemaal niet tot scoren.

Ondanks de doelpuntendroogte maakt Boadu zelf zich vooralsnog geen zorgen over het restant van deze jaargang. "Vorig seizoen scoorde ik voor de uitwedstrijd tegen Ajax (0-2 overwinning, red.) ook een serie van wedstrijden niet. Toen maakte de buitenwereld zich ook al een tijd druk en toen maakte ik in de Johan Cruijff ArenA dat doelpunt. Ik weet gewoon dat het weer zal komen", aldus de zelfverzekerde Boadu.