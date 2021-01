‘Te Wierik ziet Engelse droom al na een halfjaar ten einde komen’

Woensdag, 13 januari 2021 om 11:10 • Rian Rosendaal

De kans is groot dat Mike te Wierik zijn laatste speelminuten voor Derby County heeft gemaakt. Voetbal International meldt woensdagochtend namelijk dat dat de centrumverdediger ondanks een doorlopend contract tot medio 2023 mag vertrekken bij de club uit de Championship. Verschillende clubs uit de Eredivisie volgen de situatie rondom Te Wierik met veel interesse, zo klinkt het.

FC Groningen en Heracles Almelo, twee voormalig werkgevers van de mandekker, overwegen een hernieuwde samenwerking met de verdediger van Derby County. Daarnaast heeft ook Fortuna Sittard naar verluidt interesse in de 28-jarige speler. The Rams zijn bereid om mee te werken aan een tussentijds vertrek van Te Wierik, die na het ontslag van Phillip Cocu voornamelijk op de bank zit bij de nummer 22 uit het Championship. Voor Derby County maakt het niet uit of hij definitief vertrekt of eerst op huurbasis elders gaat spelen. Naast de voornoemde Eredivisie-clubs heeft ook FC St. Pauli belangstelling voor Te Wierik.

De Nederlandse verdediger maakte vorig jaar zomer met een transfervrije status de overstap van FC Groningen naar Derby County. Onder Cocu kwam hij nog aan spelen toe, maar diens vertrek heeft een hoop veranderd. Te Wierik kwam op 31 oktober tegen Bournemouth (1-1) voor het laatst in actie voor de laagvlieger. "Ik ben een voetbalgek, wil altijd spelen", zei de reservespeler van Derby County onlangs in een uitgebreid interview met Voetbalzone. "Sommige spelers vinden het prima om op de bank te zitten en kijken alleen naar hun bankrekening, maar zo ben ik niet. Ik ben te veel voetballer om niet te spelen."

Te Wierik noemde een terugkeer naar Nederland 'de belangrijkste optie'. "Ook clubs uit Duitsland hebben zich gemeld. Er moet hier iets veranderen voor mij. Als Derby zegt dat ik de kans krijg, is het goed en ga ik ervoor. Maar als je je niet betrokken voelt, moet je verder kijken. Ik heb nog een contract voor tweeënhalf jaar. Het kan zijn dat de club zegt: ‘Ga maar een half jaar spelen en kom in de zomer terug. Het ligt bij de club", aldus Te Wierik.