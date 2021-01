‘Waarom zouden de Manchester United-fans niet in de titel mogen geloven?’

Woensdag, 13 januari 2021 om 09:41 • Rian Rosendaal

Manchester United gaat na de 0-1 overwinning op Burnley van dinsdagavond allleen aan kop in de Premier League, met een voorsprong van drie punten op regerend landskampioen Liverpool: 36 om 33 punten. Gary Neville is verrast door de ijzersterke reeks van vijftien duels zonder nederlaag. Aan de andere kant sluit de oud-verdediger niet uit dat the Red Devils voor het eerst sinds 2013 kampioen worden in Engeland.

"Ik denk niet dat er iemand is die er nu opeens zeker van is van het feit dat Manchester United kampioen zal worden, maar het feit dat ze al meedoen in de titelstrijd… wow. Dat had ik echt nooit zien aankomen", zei Neville dinsdagavond als analist in de studio van Sky Sports. "Het is een raar seizoen. Waarom zouden de Manchester United-supporters er niet in mogen geloven? Waarom zou dit elftal er niet in mogen geloven? Kijk naar de voorste vier spelers en naar de vier middenvelders. Kijk naar Bruno Fernandes… er lopen echt een paar fantastische spelers rond momenteel."

Neville denkt dat de spelers ook steeds meer gaan geloven in de titelkansen van Manchester United. "Het is echt een vreemd seizoen, alles verandert per week. Je hebt geen idee wat er gaat gebeuren en Manchester United kan optimaal profiteren van die onvoorspelbaarheid. Liverpool was vorig jaar met afstand de beste ploeg in de competitie. Twee maanden geleden had iedereen voorspeld dat zij de titel ook dit jaar weer zouden winnen. En op dat moment zou je niet denken dat Manchester United ook maar mee zou doen. Maar United is echt aan het bouwen, de spirit groeit, ze winnen wedstrijden en daardoor groeit ook het zelfvertrouwen. Ook gaan ze steeds beter voetballen", aldus de gewezen rechtsback van de lijstaanvoerder.

Volgens Neville is het nu vooral zaak om de situatie per wedstrijd te bekijken. Het gevaar van overmoedig worden ligt op de loer. "Een maand geleden ging het over Chelsea en was Manchester United afgeschreven, nu is het opeens volledig andersom. Maar dat betekent niet dat de United-supporters hier niet van mogen genieten. Waarom niet? We hebben een paar zware jaren achter de rug en op sommige momenten leek United wel heel erg ver van een landstitel verwijderd. Dus als je nu bovenaan staat en drie punten los van een zeer goed Liverpool: dan mag je dat best even vieren."

Manager Ole Gunnar Solskjaer kijkt met vertrouwen uit naar de kraker tegen Liverpool van aanstaande zondag. "Natuurlijk weten we dat we op bezoek gaan bij de kampioen en dat het een zware wedstrijd zal worden, maar we zijn er klaar voor", aldus de zelfverzekerde coach in gesprek met de Engelse media. "Een beter moment om tegen Liverpool te spelen is er niet. We zijn goed in vorm en zeer hongerig. De spelers kijken ernaar uit, het is een goede test om te kijken waar we echt staan. We zijn bijna halverwege dit seizoen, dus de huidige stand is wel een beetje een indicatie van hoe ver je bent als ploeg." Solskjaer waarschuwt echter voor al teveel optimisme op Old Trafford. "Niemand zal aan het einde van de rit herinneren hoe de ranglijst er op 12 januari uitzag."