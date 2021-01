'AZ had Lasse Schöne moeten halen, maar dat heeft nu geen nut meer’

AZ-icoon Barry van Galen vindt het jammer dat de Alkmaarders geen werk hebben gemaakt van de komst van Lasse Schöne. De oud-voetballer had graag gezien dat de nummer vijf van de Eredivisie zich deze maand had versterkt met de transfervrije middenvelder. “Alleen heeft dat geen nut meer, want je doet niet meer mee om de titel”, aldus Van Galen in een podcast van Voetbal International.

Schöne raakte het onlangs eens met Genoa over de ontbinding van zijn contract. De Deense middenvelder was dit seizoen door de club niet ingeschreven voor de Serie A en speelde daardoor al bijna een halfjaar geen wedstrijd meer in competitieverband. Van Galen denkt dat de ex-Ajacied van toegevoegde waarde was geweest voor de ploeg van trainer Pascal Jansen, maar volgens de oud-speler is AZ afgehaakt voor het kampioenschap en heeft zijn komst geen zin meer.

AZ verloor dit seizoen pas eenmaal, maar speelde al zeven keer gelijk in totaal vijftien wedstrijden. De achterstand op koploper Ajax bedraagt zeven punten, al hebben de Amsterdammers nog wel een wedstrijd tegoed. “Het was perfect geweest voor de laatste maand richting de titel. Dan had je de ervaring van Ron Vlaar gehad en Schöne zijn trap. Nu je niet meer meedoet om de titel, kun je beter de jongere spelers een kans geven, zoals Tijjani Reijnders”, aldus Van Galen in de Retteketet Podcast.

Van Galen wijst naar de tactiek van Ajax op de transfermarkt. Hij ziet dat directeur voetbalzaken ‘gearriveerde spelers’ terughaalt naar Nederland. “Dat werkt veel beter. Die focussen zich op de eigen jeugd en halen alles terug uit het buitenland. Dat is veel beter dan uit de Nederlandse competitie. Die zijn lang niet zo ver. Ik vind Haller bijvoorbeeld een geweldige aankoop”, aldus Van Galen.