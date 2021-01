Kevin Strootman had ook andere optie: ‘Ik moest deze kans grijpen’

Woensdag, 13 januari 2021 om 08:28 • Yanick Vos • Laatste update: 08:51

Kevin Strootman is terug in de Serie A. De Oranje-international kwam dinsdag aan in Italië om zijn transfer naar Genoa af te ronden. Tegenover Sky Italia heeft de middenvelder een eerste reactie gegeven over zijn keuze voor zijn nieuwe club. Bij aankomst in Genua heeft hij laten weten dat Genoa niet de enige club uit de Italiaanse competitie was met serieuze interesse.

Strootman zat op een dood spoor bij Olympique Marseille. Onder trainer André Villas-Boas was hij ver afgedaald in de pikorde. “Ik moest deze kans grijpen”, aldus Strootman in de Italiaanse media. “Ik ben blij om terug te zijn in Italië.” De dertigjarige middenvelder ondergaat vandaag de medische keuring en zal daarna zijn transfer afronden. De wedstrijd in de Coppa Italia van vanavond tegen Juventus komt nog te vroeg. Mogelijk maakt hij zondag zijn debuut in de uitwedstrijd tegen Atalanta.

De Nederlander benadrukt dat hij blij is om terug te zijn in de Serie A. “Ik heb genoten van mijn vijf jaren hier”, aldus de ex-speler van AS Roma, die bij Genoa de vervanger is van de inmiddels vertrokken Lasse Schöne. “In Frankrijk bevond ik mezelf in een situatie die niet goed voor me was. Dit seizoen heb ik weinig wedstrijden gespeeld. Ik heb overlegd met mijn familie en we wilden graag terugkeren naar Italië.” Behalve Genoa had ook Cagliari interesse in Strootman. “Maar Genoa was de eerste club die zich meldde en ze hebben er alles aan gedaan om me te halen. Daarom heb ik voor deze club gekozen.”

Met zijn ervaring hoopt Strootman Genoa van dienst te zijn in de strijd tegen degradatie. “Ik heb hun laatste wedstrijden bekeken en ik zag dat ze goede spelers hebben”, aldus Strootman. “Het is jammer dat de supporters niet het stadion in mogen, maar hopelijk zien we hen snel terug op de tribunes”, zo sluit hij af. Genoa staat momenteel op de zeventiende plaats met veertien punten, vijf punten meer dan hekkensluiter Crotone.