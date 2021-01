Mundo Deportivo: Koeman verwelkomt eerste winterse versterking

Woensdag, 13 januari 2021 om 07:56 • Yanick Vos

Èric García is op weg naar Barcelona. Mundo Deportivo pakt woensdag uit met het nieuws dat de twintigjarige verdediger van Manchester City nog deze maand wordt toegevoegd aan de selectie van Ronald Koeman. De Spaanse centrumverdediger stond afgelopen zomer al hoog op het wensenlijstje van de Barcelona-trainer, maar destijds bleek hij niet haalbaar. García is persoonlijk akkoord met de Catalanen over een contract tot medio 2026.

García heeft een aflopend contract in de Premier League en heeft de clubleiding van Manchester City laten weten dat hij niet wil bijtekenen. Om te voorkomen dat hij gratis vertrekt hebben the Citizens een akkoord gesloten met Barcelona over een winterse transfer. Eerder was er nog sprake van dat García pas na dit seizoen transfervrij zou overstappen, maar Barça heeft besloten om hem per direct aan te trekken en daar een transfersom voor te betalen. Naar verluidt gaat het om vijf miljoen euro, een bedrag dat Barcelona pas volgend seizoen hoeft over te maken aan City. Middels een bonusconstructie kan de transfersom van García nog verder oplopen. Eerder vroeg City nog tien miljoen euro en nog eens tien miljoen aan bonussen.

Transferexpert Fabrizio Romano meldde eind 2020 al dat García in dit jaar zou overstappen van Manchester City naar Barcelona. Het was volgens hem alleen de vraag of dat in januari of in de zomer zou zijn. Wanneer de transfer zou worden afgerond, was volgens de journalist afhankelijk van de aanstelling van de nieuwe president van de club. Ondanks dat het nog niet bekend is wie de nieuwe voorzitter wordt van Barcelona, de verkiezingen vinden immers pas plaats op 24 januari, zouden alle vier de overgebleven kandidaten groen licht gegeven voor de transfer en kan Garcia zich binnenkort voegen bij de selectie van Koeman.