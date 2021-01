Oriol Domènech: Brobbey in beeld bij Dortmund als vervanger Haaland

Woensdag, 13 januari 2021 om 10:42 • Yanick Vos • Laatste update: 10:42

Brian Brobbey mag hopen op een transfer naar Borussia Dortmund, zo meldde Oriol Domènech dinsdagavond laat. De bekende journalist uit Spanje liet in het programma ONZE op de regionale televisiezender Esport3 weten dat de Ajax-spits in beeld is bij de Duitse topclub als vervanger van Erling Haaland, die volgens hem na dit seizoen zal vertrekken. Domènech haalde de voorbije jaren het nieuws met opvallende scoops op voetbalgebied. Zo wist hij medio december nog te melden dat Overmars bezig is aan zijn laatste seizoen als directeur bij Ajax.

Ajax liet de afgelopen weken bij monde van directeur voetbalzaken Marc Overmars en trainer Erik ten Hag weten dat de clubleiding graag verder wil met Brobbey, maar dat hij zijn handtekening nog altijd niet heeft gezet. Met een aflopend contract kan de achttienjarige spits na dit seizoen transfervrij de Johan Cruijff ArenA uitlopen. Zijn zaakwaarnemer Mino Raiolo brengt hem mogelijk naar Dortmund. Volgens Domènech heeft de belangenbehartiger aan de Bundesliga-club laten weten dat Brobbey zijn handtekening niet zal zetten onder een nieuw Ajax-contract. De spits zou Haaland - net als Brobbey cliënt van Raiola - moeten vervangen, daar de verwachting volgens de journalist is dat de Noorse aanvaller na dit seizoen vertrekt bij de huidige nummer vier van de Bundesliga.

Voor Brobbey ligt al geruime tijd een nieuw contract klaar in Amsterdam. Eerder dit seizoen gaf de spits nog te kennen dat het ‘wel goed zou komen’ met zijn contractverlenging, maar desondanks staat de handtekening nog altijd niet op papier. Ten Hag liet hem intussen debuteren in de hoofdmacht en in de Champions League kreeg hij in december met een basisplaats tegen Atalanta bij afwezigheid van Lassina Traoré de voorkeur boven Klaas-Jan Huntelaar. Brobbey heeft vooralsnog niet gereageerd op zijn contractsituatie. De spits raakte tegen Atalanta geblesseerd en werkt sindsdien aan zijn herstel.

Vorige week versterkte Ajax zich met Sébastien Haller. De 26-jarige spits werd voor 22,5 miljoen euro overgenomen van West Ham United. Overmars zei zondag voorafgaand aan de topper tegen PSV (2-2) dat Haller mede is gehaald doordat Huntelaar en Traoré momenteel geblesseerd zijn en Brobbey zijn contract nog niet heeft verlengd. Hij noemde de kans 'aannemelijk' dat Haller niet gehaald zou zijn als die ontwikkelingen anders waren. “Ik zeg niet dat Traoré en Brobbey weg zouden kunnen gaan, maar er kan van alles gebeuren", voegde hij eraan toe. “We hebben zeker nog geen afscheid van Brobbey genomen. Ik hoop absoluut dat hij bijtekent, omdat hij alles heeft om hier te slagen. Wij kennen hem. Hij ziet hier al tien jaar. Het is een goede toekomstmatch. En hij is pas achttien.”