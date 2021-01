Winterkampioenschap biedt winnend Atlético Madrid weinig garanties

Dinsdag, 12 januari 2021 om 23:32 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:01

Atlético Madrid heeft dinsdagavond met succes de koppositie in LaLiga verstevigd. Het team van trainer Diego Simeone won het thuisduel met Sevilla, een inhaalwedstrijd van de vijftiende speeldag, met 2-0. Door de zege heeft de koploper nu vier punten meer dan nummer twee en stadsgenoot Real Madrid, dat ook nog eens twee duels meer heeft gespeeld.

Ofschoon Sevilla vanaf de eerste minuut meer de bal had, was het Atlético dat al na zeventien minuten spelen aan de leiding ging. Ángel Correa kreeg de bal van Kieran Trippier met de rug naar het doel, waarna hij het leer uit de draai in de korte hoek achter Yassine Bounou schoot: 1-0. Het team van Julen Lopetegui had geen antwoord op de hechte defensie van de lijstaanvoerder en slaagde er amper in om Jan Oblak aan het werk te zetten. Bounou voorkwam aan de andere kant van het veld dat Luis Suárez van dichtbij voor de 2-0 kon zorgen.

Atlético Madrid komt op 2-0! ??

De thuisploeg komt weinig aan voetballen toe, maar verdubbelt wel de score tegen Sevilla ??#ZiggoSport #LaLiga #ATMSEV pic.twitter.com/csjzMli4uW — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 12, 2021

Ook in de tweede helft had Atlético weinig te duchten van Sevilla, waar Luuk de Jong alleen de laatste twaalf minuten als vervanger van Suso mocht meedoen. Even daarvoor had Saúl Ñíguez op aangeven van Marcos Llorente echter de 2-0 in het Wanda Metropolitano verzorgd. Het was voor de middenvelder zijn eerste treffer van het seizoen en hij heeft nog altijd geen enkel duel als Colchonero verloren waarin hij trefzeker was: 34 zeges en 6 remises.

Karim Rekik en Oussama Idrissi bleven op de bank bij de Zuid-Spanjaarden, die zesde blijven met dertig punten uit zeventien duels. Over exact een week wacht een uitwedstrijd bij Deportivo Alavés. Atlético, dat zich na zestien wedstrijden al winterkampioen mag noemen, wacht twee dagen later een duel bij Eibar. De Madrilenen werden acht keer eerder winterkampioen van Spanje, maar slechts tweemaal won men ook daadwerkelijk de landstitel: 1965/66 en 1995/96.