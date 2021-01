AC Milan heeft bij basisrentree van Ibrahimovic strafschoppen nodig

Dinsdag, 12 januari 2021 om 23:28 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:37

AC Milan heeft dinsdagavond de laatste acht van de Coppa Italia bereikt. De ploeg van trainer Stefano Pioli wist in de eerste 120 minuten tegen Torino (0-0) het verschil niet te maken, waardoor er strafschoppen aan te pas moesten komen. In die penaltyserie schoot Milan vervolgens vijf keer achter elkaar raak, terwijl Tomás Rincón namens Torino miste: 5-4. Zlatan Ibrahimovic begon voor het eerst sinds 22 november in de basis bij AC Milan, dat in de kwartfinale tegen Internazionale of Fiorentina speelt.

Het was de tweede keer in drie dagen dat het duel tussen Milan en Torino werd gespeeld, nadat i Rossoneri zaterdag de competitiewedstrijd nog vrij eenvoudig met 2-0 wonnen. Zo makkelijk als het in het weekend ging, zo moeizaam ging het dinsdagavond. Ibrahimovic was na een half uur dreigend, maar zag zijn halve volley over vliegen. Ook Torino kreeg een schietkans in de persoon van Amer Gojak, wiens inzet knap werd gepakt door doelman Ciprian Tatarusanu.

In de rust bleef Ibrahimovic achter in de kleedkamer. De Zweed werd gewisseld voor Hakan Calhanoglu, waardoor Rafael Leão vanaf de zijkant naar de spitspositie verhuisde. De Portugees mocht in de vijftigste minuut in kansrijke positie aanleggen, maar mikte recht op doelman Vanja Milinkovic-Savic. Daarna volgde een enorme kans voor Diogo Dalot, die uit de rebound mocht aanleggen na een aanvankelijke poging van Davide Calabria. Dalot hielp de mogelijkheid om zeep door in de handen van Milinkovic-Savic te schieten.

Milan voerde de druk verder op en Leão dacht een te korte terugspeelbal op Milinkovic-Savic te onderscheppen. De aanvaller ging onderuit in het duel met de doelman, maar kreeg geen penalty. Reservekeeper Gianluigi Donnarumma van Milan maakte daarover zoveel misbaar, dat hij rood kreeg. Brahim Díaz had de wedstrijd in de slotfase kunnen beslissen, maar mikte vanbinnen de zestien over. Er volgde een verlenging, waarin beide ploegen nauwelijks iets creëerden. En dus kwam er een penaltyserie, waarin Calhanoglu de vijfde en beslissende strafschop binnenschoot voor Milan.