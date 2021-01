Manchester United grijpt de macht dankzij prachtvolley van Paul Pogba

Dinsdag, 12 januari 2021 om 23:12 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:58

Manchester United heeft dinsdagavond de koppositie in de Premier League overgenomen van Liverpool. De manschappen van Ole Gunnar Solskjaer hadden tegen Burnley genoeg aan een schitterende rake volley van Paul Pogba: 1-0. Donny van de Beek bleef de hele wedstrijd op de bank bij United, dat voor het eerst in het post-Sir Alex Ferguson-tijdperk bovenaan staat na de jaarwisseling. Zondag speelt Manchester United bij Liverpool, dat drie punten minder heeft. In het andere duel boekte Everton een felbevochten zege op bezoek bij Wolverhampton Wanderers (1-2), waardoor de ploeg van manager Carlo Ancelotti stijgt van plek zeven naar vier.

Burnley, met Erik Pieters in de basis, wist in de eerste helft aardig weerstand te bieden aan Manchester United. Al in de tweede minuut schoot Robbie Brady namens de thuisploeg maar net over. Daarna nam United het initiatief wel over en volgden ook kansen. Zo zag Bruno Fernandes een kansrijke poging stranden in de handen van Nick Pope, terwijl een omhaal van Antony Martial geblokt werd door Ben Mee.

Aan de andere kant ging de bal er bijna in, toen verdediger Eric Bailly een schot van Chris Wood net niet tot in zijn eigen doel verlengde. Manchester United dacht even later te scoren, maar de rake kopbal van Maguire werd afgekeurd vanwege een duwfout op Pieters. Op slag van rust probeerde Martial het met een poging van afstand, die door Pope ternauwernood uit de rechterbovenhoek werd getikt.

United drong in de tweede helft steeds nadrukkelijker aan. Edinson Cavani kon van dichtbij na een voorzet van Martial niet genoeg kracht geven om te scoren en even later mikte de Uruguayaanse spits met links net voorlangs. In de 71ste minuut was het wél raak voor United. Marcus Rashford legde de bal vanaf de rechterflank terug tot op de rand van het zestienmetergebied, waar Paul Pogba klaar stond om knap binnen te volleren: 0-1. Burnley zette een slotoffensief op, waarin Matej Vydra nog rakelings naast het doel van United schoot. Even later verzuimde James Tarkowski de bal van vijf meter binnen te volleren door de bal slecht te raken. In de counter stuitte Martial in vrije positie op Pope.

Wolverhampton Wanderers - Everton 1-2

Na zes minuten spelen ging de ploeg van Carlo Ancelotti, die vanwege blessureleed niet over Allan en Dominic Calvert-Lewin kon beschikken, al aan de leiding. Alex Iwobi verstuurde de bal richting Lucas Digne op links, werd door the Wolves compleet uit het oog verloren en maakte zijn eerste seizoenstreffer toen hij de bal weer terugkreeg: 0-1. Ancelotti had zeven minuten later alle reden om minder tevreden te zijn. Rayan Aït-Nouri drong aan de linkerkant ongehinderd het strafschopgebied binnen, waarna de vrijstaande Rúben Neves de bal binnenwerkte: 1-1. Dat was het laatste wapenfeit in een onderhoudende eerste helft.

In de tweede helft waren de teams van Nuno Espirito Santo en Ancelotti aan elkaar gewaagd, maar na 77 minuten namen the Toffees voor de tweede keer de leiding. Na een heerlijke voorzet van André Gomes vanaf de linkerkant kopte Michael Keane de bal heerlijk tegendraads in de linkerhoek: 1-2. Daar had de thuisploeg, die al sinds 15 december op een zege wacht, niet van terug, al eindigde een vrije trap van Neves ongelukkig op het aluminium. Ki-Jana Hoever viel na 65 minuten in voor Morgan Gibbs-White. Nigel Lonwijk, een jaar geleden overgekomen van PSV, zat voor het eerst bij de wedstrijdselectie van the Wolves. De achttienjarige verdediger bleef echter op de bank.