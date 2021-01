Bayer en Bosz weten dit keer wél raad met tegengoal van ex-Ajacied

Dinsdag, 12 januari 2021 om 22:36 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:38

Bayer Leverkusen heeft zich dinsdagavond voor de zestiende finales van het toernooi om de DFB Pokal geplaatst. Het team van Peter Bosz was in eigen huis met 4-1 te sterk voor Eintracht Frankfurt, dat tien dagen geleden in de Bundesliga mede dankzij een doelpunt van Amin Younes met 2-1 te sterk was gebleken. De ex-speler van Ajax was ook dinsdag trefzeker tegen zijn oude trainer, maar dit keer rechtte Bayer de rug. In de volgende ronde is Rot Weiss Essen de tegenstander.

Na zeven minuten liep Bayer al achter de feiten aan. Het team van Bosz leed balverlies op eigen helft, waarna de bezoekers snel combineerden en Younes de bal met een droog schot in de korte hoek achter Lukas Hradecky schoot: 0-1. Eintracht had enkele kansen op een tweede doelpunt, maar ook Bayer maakte een goede indruk en kwam na nog geen half uur spelen op gelijke hoogte. Leon Bailey wilde vanaf links een bal voorgeven, waarna het leer tegen de elleboog van Erik Durm aanging. Lucas Alario faalde niet oog in oog met Kevin Trapp: 1-1.

Het team van Bosz zorgde in de tweede helft voor de definitieve ommekeer. Vier minuten na de onderbreking kwam Bayer op 2-1: na een indraaiende vrije trap van Kerim Demirbay kon Edmond Tapsoba tussen vijf spelers van Eintracht ongehinderd de bal diagonaal langs Trapp koppen. Nog geen twintig minuten later gooide Moussa Diaby het duel in het slot, al was het voorwerk van Nadiem Amiri cruciaal. De technicus soleerde zich een weg richting het strafschopgebied, deed net of hij ging schieten en gaf de bal op het juiste moment aan Diaby.

Domper op de bekerzege was de rode kaart voor Jonathan Tah. De verdediger haalde de doorgebroken André Silva onderuit en mocht meteen inrukken. Een comeback van het bezoek zat er ondanks de overtalsituatie niet in. Het werd in de slotminuten zelfs 4-1 toen Diaby na een pass van Demirbay zijn tweede maakte. Daley Sinkgraven bleef negentig minuten op de bank. Bayer komt vrijdagavond alweer in actie in de Bundesliga. Dan staat een lastig uitduel met 1. FC Union Berlin op het programma: de werkgever van Sheraldo Becker heeft maar vier punten minder dan Bayer en staat op een verdienstelijke vijfde plaats.