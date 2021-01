Kappersbond protesteert tegen kapsels van topspelers uit Bundesliga

Dinsdag, 12 januari 2021 om 21:35 • Jeroen van Poppel

De Duitse voetbalbond (DFB) heeft van de kappersbond in het land het verzoek gekregen om op te treden tegen voetballers met frisse kapsels. De bond is verbolgen dat spelers uit de Bundesliga ten tijde van een strenge lockdown blijkbaar illegaal naar de kapper gaan. "De Duitse bond wordt gevraagd om solidariteit te tonen en een voorbeeld te stellen tegen zwartwerk", schrijft de kappersbond in een open brief aan de DFB.

In Duitsland geldt sinds woensdag 16 december een lockdown. Vanaf dat moment zijn kappers dicht, maar volgens de kappersbond houden lang niet alle profvoetballers zich daaraan. "Het heeft ons enorm verbaasd dat een overgrote meerderheid van de spelers uit de Bundesliga de laatste speelronde het veld betrad met een fris kapsel", aldus de bond, die suggereert dat dergelijke kapsels alleen gecreëerd kunnen worden door 'professionele kappers met professionele apparatuur'.

"Frisse kapsels bij voetbalsterren zetten de hele bedrijfstak onder druk", zo wordt geschreven in de open brief aan de DFB. "Veel kappers worden bedreigd met een faillissement. Het is een groot voorrecht voor de Bundesliga dat in tijden van een pandemie doorgespeeld mag worden. Het is tijd om een voorbeeld te stellen tegen dit soort zwartwerk." De kappersbond noemt geen namen van spelers die naar de kapper zouden zijn geweest.

In juni kwamen Jadon Sancho en Manuel Akanji in opspraak in Duitsland vanwege een illegaal kappersbezoek, dat de spelers van Borussia Dortmund zelf openbaar hadden gemaakt via Instagram. Sancho en Akanji moesten naar verluidt tienduizend euro betalen, tot grote verbazing van eerstgenoemde. "Een lachertje, die DFL", zette Sancho op Twitter, om het bericht enkele minuten later weer te verwijderen.