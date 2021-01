Sheffield United boekt eindelijk eerste zege in de Premier League

Dinsdag, 12 januari 2021 om 21:06 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:27

De eerste zege van Sheffield United in de Premier League is een feit. Exact vier maanden na de start van de Engelse competitie stapte het team van manager Chris Wilder dinsdagavond als winnaar van het veld: Newcastle United verliet Bramall Lane met een 1-0 nederlaag. De winst volgt drie dagen na de 2-3 zege op Bristol Rovers in de FA Cup. In competitieverband had Sheffield United alleen niet van Fulham (1-1) en Brighton & Hove Albion (1-1) verloren.

Ryan Fraser was bij de bezoekers de schlemiel: hij pakte in drie minuten tijd twee gele kaarten na overtredingen op John Fleck en David McGoldrick. Twintig minuten voor tijd zat het Sheffield opnieuw mee toen scheidsrechter Andy Madley op aanraden van de VAR een penalty gaf na een handsbal van Federico Fernandez. Invaller Billy Sharp stuurde Karl Darlow de verkeerde hoek in vanaf elf meter en bracht de hekkensluiter aan de leiding: 1-0.

In de slotfase van het duel zorgde Rhian Brewster bijna voor de 2-0, maar zijn van richting veranderde inzet belandde op de paal. In de laatste seconde van de wedstrijd kopte Jayden Bogle bijna nog de bal in eigen doel, maar een domper bleef uit voor the Blades. De achterstand van het team van Wilder op een veilige positie bedraagt liefst negen punten. Newcastle blijft vijftiende.

Alleen Bolton Wanderers deed er ooit op het hoogste niveau in Engeland langer over om de eerste competitiezege van het seizoen te boeken: 22 duels in 1902/03. De overwinning van het team van Wilder betekent dat alle clubs in de top vijf competities in Europa nu minimaal één wedstrijd hebben gewonnen.