Vitesse trekt zege over de streep tegen teleurstellend FC Utrecht

Dinsdag, 12 januari 2021 om 20:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:54

Vitesse heeft dinsdagavond een overwinning over de streep getrokken tegen FC Utrecht. De ploeg van trainer Thomas Letsch had in de eigen GelreDome genoeg aan een enigszins gelukkige intikker van Danilho Doekhi: 1-0. Utrecht probeerde nog wel een slotoffensief op te zetten, maar de Domstedelingen bleken zoals de hele wedstrijd aanvallend onmachtig. Vitesse klimt over PSV heen naar de tweede plaats, en staat in punten gelijk met koploper Ajax. Utrecht blijft tiende en kan gedurende deze speelronde verder dalen.

Willem Janssen had FC Utrecht al vroeg op voorsprong kunnen koppen, maar miste. In de elfde minuut dacht Vitesse aan de overzijde de leiding te nemen, toen Oussama Darfalou de bal uit de kluts fortuinlijk voor de voeten kreeg en kon binnen tikken. Na minutenlang beraad constateerde de VAR echter buitenspel van Loïs Openda in de aanloop.

Vitesse behield het initiatief en beloonde zichzelf een kwartier later met een geldig doelpunt. Elazar Dasa haalde aan de rechterkant de achterlijn en zag zijn harde voorzet door Doekhi met het scheenbeen tot doelpunt worden gepromoveerd: 1-0. Ook in het restant van de eerste helft waren de Arnhemmers sterker, maar tot grote kansen leidde dat niet. Openda was na een hoekschop van Oussama Tannane het dichtst bij, maar kon niet goed genoeg bij de bal om raak te koppen.

Ook na rust moest FC Utrecht zich aanvankelijk beperken tot verdedigen. Tannane probeerde het met een schot van afstand, dat prachtig uit de kruising werd getikt door doelman Eric Oelschlägel. Even later voorkwam Janssen met een duikkopbal dat Doekhi zijn tweede kon binnentikken. Utrecht ging in de slotfase wat beter spelen en dat leverde ook enige dreiging op. Pasveer tastte mis op een hoge voorzet van Utrecht-debutant Benaissa Benamar, waardoor Kerk de bal in het lege doel leek te kunnen schieten, maar de aanvaller raakte de bal met links niet goed genoeg.