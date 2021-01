Frenkie de Jong legt momentum bij Barcelona uit én looft ‘crack’

Dinsdag, 12 januari 2021 om 20:19 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:18

Frenkie de Jong is niet meer de Frenkie de Jong die anderhalf jaar geleden bij Ajax vertrok. De middenvelder wordt door trainer Ronald Koeman steeds verder naar voren geschoven in het elftal van Barcelona en dat bevalt goed. Daags voor het eerste duel met Real Sociedad om de Spaanse Super Cup kreeg de Nederlander de vraag of Barcelona en hij in topvorm zijn. “We voelen ons goed, ik ook. We worden beter als team”, reageerde de Oranje-international in het Estadio Nuevo El Arcángel, het stadion van Córdoba.

De Jong kreeg nogmaals de vraag of de supporters nu ‘de beste De Jong’ zien sinds zijn transfer van Ajax naar Barcelona. “Ik voel me goed”, hield de middenvelder zich op de vlakte. De Jong legde wel uit waarom hij zich nu goed voelt. “De laatste wedstrijden speel ik anders en heb ik op een andere positie gespeeld. Ik speel wat meer naar voren nu, meer aanvallender. Daar voel ik me veel prettiger bij.” Barcelona pakte twintig punten uit de laatste acht duels en daar had De Jong met twee doelpunten en twee assists, naast zijn zeven basisplaatsen, een belangrijk aandeel in. Beide keren maakte hij de winnende treffer.

De Jong weet dat Barcelona over enkele dagen de eerste prijs van het seizoen kan winnen en dat de club een moeizame periode achter de rug heeft. “Ik weet niet of we favoriet zijn, maar het is duidelijk dat Barcelona altijd als een van de favorieten voor welk toernooi dan ook wordt gezien. Ons spel verloopt veel vloeiender en we winnen aan zelfvertrouwen. Het team heeft zich enorm verbeterd. We zijn altijd een eenheid geweest, maar het klopt dat we rond de jaarwisseling beter zijn gaan spelen.”

De Jong maakte op 16 december de winnende treffer in de 2-1 competitiezege op Real Sociedad en voorziet een lastig weerzien. “Het is een zeer goed elftal. Ze spelen goed van achteruit en gaat het een zeer zware wedstrijd worden. Maar we moeten de finale bereiken.” Koeman zal ongetwijfeld een basisplek inruimen voor de achttienjarige Pedri, een van de revelaties van dit seizoen in Spanje. “Een voetballer met veel talent, veel kwaliteit. Het is een crack (topper, red.).” Ook Lionel Messi maakt een veel frissere indruk. De Jong kreeg de vraag of Messi wellicht zal blijven als Barcelona zo blijft voetballen én presteren. “Dat is geen vraag voor mij, maar voor Messi”, ontweek hij handig de vraag.

Bij winst op Real Sociedad plaatst Barcelona zich voor de finale van zondag in Sevilla, waar Real Madrid of Athletic Club de tegenstander zal zijn. Het team van Koeman wacht na de mogelijke finale nog drie duels deze maand. Volgende week donderdag is streekgenoot en derdeklasser Cornellà de tegenstander in de Copa del Rey en drie dagen later speelt men wederom uit: in tegen Elche. Op 31 januari staat een thuiswedstrijd tegen Athletic op het programma.