Promes prijst teamgenoot om actie tegen PSV: ‘Een heel mooi moment’

Dinsdag, 12 januari 2021 om 20:07 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:10

Quincy Promes was zondag belangrijk voor Ajax door in de topper tegen PSV (2-2) de eerste Amsterdamse treffer te maken. De 29-jarige aanvaller werd na afloop door trainer Erik ten Hag genoemd als een van de spelers die Ajax op sleeptouw had genomen en reageert daar verheugd op. "Dat is een groot compliment", zegt Promes tegenover het clubkanaal.

"Je probeert op het veld een verlengstuk te zijn van de trainer", vervolgt de vleugelspits annex nummer tien. "In zulke grote wedstrijden hebben we leiders nodig. Of ik dat ben of Nico (Tagliafico, red.) of Dusan (Tadic, red.), we hebben iedereen nodig." Promes licht als voorbeeld een cruciale actie van Tagliafico uit. "Aan mijn goal gaat een duel vooraf: hoe hij dat duel invliegt, dat hebben wij gewoon nodig." Promes doelt op de sliding van Tagliafico, waarmee de Argentijnse linksback de bal wist te ontfutselen bij PSV'er Denzel Dumfries. Daardoor kon ploeggenoot Davy Klaassen doorpassen op Dusan Tadic, die vanaf de linkerflank een lage voorzet op de binnen tikkende Promes gaf.

Promes is vol lof over de actie van Tagliafico. "Dat straalt ook uit hoe graag wij willen winnen. Dat was wel een heel mooi moment", aldus de Oranje-international, die vorig seizoen ook al scoorde tegen PSV (1-0). "Ik speel graag tegen ze, niet alleen omdat ik dan goals scoor, maar ook omdat PSV een directe concurrent van ons is. Het is altijd een wedstrijd op zich, een topper in de Eredivisie. Belangrijk zijn in zulke wedstrijden is een van de redenen waarom ik ben gehaald. We bleven geloven in onszelf en wisten dat we onze kansen zouden krijgen. Ik vind het knap dat we nog 2-2 hebben weten te maken en dat zelfs de 3-2 nog in de lucht hing."

Ook wordt Promes gevraagd naar het samenspel met Sébastien Haller. De van West Ham United overgekomen centrumspits viel tegen PSV direct na rust in en was belangrijk met een assist op Antony. "Hij is een targetman en hield de ballen heel goed bij zich", vindt Promes. "Hij bracht na rust veel bravoure in het team. Ik denk dat hij terug mag kijken op een goede invalbeurt."