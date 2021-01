Gravenberch en Ihattaren geven op Instagram blijk van broederliefde

Dinsdag, 12 januari 2021 om 19:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:46

Zondag stonden Ryan Gravenberch en Mohamed Ihattaren tegenover elkaar in de topper tussen Ajax en PSV (2-2). Na afloop hebben beide achttienjarige middenvelders hun wedstrijdshirts geruild, zo laat Gravenberch zien middels een Instagram Story. "My bro", schrijft de Ajacied bij zijn post, inclusief een hartjesemoji. Gravenberch en Ihattaren kennen elkaar al lang en speelden samen in diverse nationale jeugdelftallen van Oranje.