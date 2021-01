Real Madrid vindt oplossing voor mislukte aankoop van zestig miljoen euro

Dinsdag, 12 januari 2021 om 18:05

Luka Jovic gaat deze maand terugkeren bij Eintracht Frankfurt. Verschillende media in Duitsland en Spanje, onder wie Sky Deutschland, Marca en transferexpert Fabrizio Romano, melden dat de 23-jarige Servische spits het seizoen op huurbasis zal afmaken bij de club waar hij in 2019 een transfer naar Real Madrid verdiende. Het betekent overigens dat er definitief een streep gaat door een mogelijke overstap van Joshua Zirkzee naar Eintracht Frankfurt.

De overstap van Jovic naar Eintracht Franfkurt is zo goed als rond, volgens Marca moeten alleen nog enkele kleine plooien worden gladgestreken. De elfvoudig Servisch international komt bij Real Madrid amper in de plannen voor en daarom stond de Koninklijke niet onwelwillend tegenover een vertrek. Romano meldt dat Jovic enkele maanden geleden is aangeboden bij Manchester United, maar de Engelse grootmacht besloot daar niet op in te gaan en versterkte zich later met de transfervrije Edinson Cavani.

Eintracht Frankfurt verlost Real Madrid en Jovic nu wel tijdelijk van elkaar. In de twee seizoenen die hij voor die Adler speelde, verzorgde hij 36 doelpunten in 75 officiële wedstrijden. Daarmee verdiende de spits, die eerder het shirt droeg van Rode Ster Belgrado en Benfica, een transfer naar Real Madrid, dat maar liefst zestig miljoen euro voor hem neertelde. In de Spaanse hoofdstad kon Jovic voorlopig nog niet aan de hooggespannen verwachtingen voldoen.

Namens Real Madrid speelde Jovic voorlopig 32 wedstrijden, waarin hij 2 doelpunten en 2 assists verzorgde. Dit seizoen doet trainer Zinédine Zidane nauwelijks een beroep op hem, waardoor hij pas vijf keer in actie kwam. Tijdens zijn dienstverband bij Real Madrid raakte hij meer dan eens in opspraak door zijn acties buiten het veld, bijvoorbeeld toen hij de coronaregels in Servië overtrad en daarmee een gevangenisstraf riskeerde. Al met al heeft Real Madrid nu voldoende gezien en mag Jovic tijdelijk vertrekken.

AC Milan had eveneens belangstelling, maar Eintracht Frankfurt lijkt nu tot het einde van het seizoen de beschikking te krijgen over Jovic. Over een eventuele optie tot koop wordt momenteel niks gemeld. Het contract van Jovic bij Real Madrid loopt voorlopig nog door tot medio 2025. Bij Eintracht Frankfurt wordt de Serviër de opvolger van de naar Club Brugge vertrokken Bas Dost, een vacature waarvoor ook Zirkzee werd genoemd. BILD meldde dinsdag al dat Eintracht Frankfurt niet langer belangstelling had voor negentienjarige Nederlander, omdat hij vanwege een schorsing van drie wedstrijden niet direct inzetbaar is.