Drenthe verklaart bizar gerucht: ‘Ze waren al twee dagen aan het onderhandelen’

Dinsdag, 12 januari 2021 om 16:27

Victoria Cisek maakte vorige maand via Twitter bekend dat gesprekken gaande zouden zijn met Royston Drenthe. Ondanks dat de Poolse zesdedivionist zich optimistisch toonde over het verloop van de gesprekken, ontkende de 33-jarige middenvelder al snel dat een overstap aan de orde was. Bij radiozender FunX vertelt dat Victoria Cisek zich aanvankelijk bij een supportersplatform van Kozakken Boys gemeld had.

“Misschien dat ik daar wel eventjes wat over moet vertellen”, lacht Drenthe. “Het grappige is dat die gasten van die club zelf... Die belangstelling was er ook echt. Maar ze hadden contact met Kozakken Boys 4, dat is een platform van supporters. Die supporters hebben er een grappige draai aan gegeven. Die club dacht dat ze direct contact hadden met het management van Royston. Dus ze waren al twee dagen aan het onderhandelen.”

“Ze dachten serieus dat ik naar die club kwam. Die gasten van Kozakken Boys 4 hadden niet verwacht dat het grapje zo opgenomen zou worden”, vertelt Drenthe. Na het contact met Kozakken Boys plaatste Victoria Cisek, dat op het zesde niveau tegen degradatie strijdt, een bericht op Twitter, waarop werd aangekondigd dat er gesprekken gaande waren met Drenthe. In de reacties op de tweet van Victoria Cisek werd de club al verweten dat er sprake zou zijn van een publiciteitsstunt, waarna de zesdedivionist toevoegde dat ‘beide partijen elkaar de helpende hand kunnen toesteken’.

Van een overstap naar Polen kwam het niet, maar Drenthe ging vorige week alsnog een nieuw buitenlands avontuur aan. De middenvelder verruilde Kozakken Boys voor Racing Murcia, dat in Spanje uitkomt op het vierde niveau. “In het begin was het moeilijk om hierheen te komen. Mijn kinderen waren verdrietig”, sprak Drenthe tegenover Marca. “Maar ik kan niet wachten om te beginnen en goede dingen te laten zien.”

Zijn profloopbaan voerde Drenthe langs Feyenoord, Real Madrid, Hércules, Everton, Alania Vladikavkaz, Reading, Sheffield Wednesday, Kayseri Erciyesspor en Baniyas, alvorens hij voor het eerst uit het profvoetbal verdween. Na even voor Xerxes te hebben gespeeld, kwam de enkelvoudig Oranje-international nog een jaar uit voor Sparta Rotterdam. In december kwam Drenthe in het nieuws doordat de Rechtbank Zeeland-West-Brabant hem persoonlijk failliet verklaarde. “Ik ken de ins en outs niet en ik weet niet exact wat er aan de hand is, maar als dit is wat ik denk dat het is, is het niet zo belangrijk”, reageerde Drenthe daarop in gesprek met Voetbalzone.