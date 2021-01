Mourinho deelt sneer uit aan Özil na antwoord tijdens Q&A op Twitter

Dinsdag, 12 januari 2021 om 15:55 • Laatste update: 16:06

Een antwoord van Mesut Özil tijdens een Q&A op Twitter, heeft dinsdag een vileine reactie van José Mourinho uitgelokt op de persconferentie in aanloop naar het duel tussen Tottenham Hotspur en Fulham van woensdagavond. De aanvallende middenvelder van Arsenal schreef op Twitter dat hij liever een punt achter zijn carrière zou zetten, dan dat hij ooit in het shirt van the Spurs zal spelen.

“Nu je contract afloopt bij Arsenal... Als je nog maar één contractaanbieding ergens zou krijgen en die kwam van Tottenham, zou je dan een punt achter je loopbaan zetten? Of bij Tottenham tekenen?”, zo luidt de vraag tijdens de Q&A met Özil. “Gemakkelijke vraag”, zo luidt de reactie van de 32-jarige aanvallende middenvelder, die al sinds maart geen wedstrijd meer speelde voor Arsenal, in het bezit is van een aflopend contract en de laatste tijd nadrukkelijk gelinkt wordt aan een vertrek uit Londen. “Ik zou een punt achter mijn loopbaan zetten.”

“Wie heeft hem verteld dat Tottenham belangstelling voor hem zou hebben?”, reageert Mourinho gevat, als hij tijdens de persconferentie geconfronteerd wordt met het antwoord van Özil. De Portugese oefenmeester bereidt zich momenteel met zijn ploeg voor op een thuiswedstrijd tegen Fulham, die eerder vanwege een corona-uitbraak bij the Cottagers werd afgelast. Eigenlijk had Tottenham het deze week moeten opnemen tegen Aston Villa, maar de ploeg uit Birmingham heeft eveneens te maken met een reeks coronabesmettingen. Het treffen is daarom verplaatst en vervangen door het nog in te halen duel tussen Tottenham en Fulham.

Het leidde tot chagrijn bij Fulham, dat klaagt over het feit dat er pas deze week bekend werd dat het duel met Tottenham woensdag ingehaald zou worden. “Zijn jullie serieus? Fulham heeft 48 uur om zich voor te bereiden op deze wedstrijd”, reageert Mourinho op de klachten van Fulham. “Kijk, ik kreeg pas twee uur voor de aftrap te horen dat we niet tegen hen zouden gaan spelen.” Het eerdere duel tussen Tottenham en Fulham werd slechts een aantal uur voor de aftrap definitief afgelast, nadat er een dag eerder al was gemeld dat the Cottagers te maken hadden met veel coronabesmettingen.

Mourinho krijgt tevens vragen over Harry Winks, die de laatste dagen nadrukkelijk in verband gebracht wordt met een transfer naar Valencia. “Wat moet ik doen om deze geruchten te stoppen? Ik heb al eerder gezegd dat hij nergens heen gaat”, reageert Mourinho. “Als ik zeg dat hij nergens heen gaat, wat willen jullie dan nog meer? Hij heeft de laatste wedstrijden gespeeld, behalve afgelopen zondag tegen Marine. Omdat andere spelers, zoals Gedson Fernandes, een kans kregen. Tegen Fulham zal hij weer bij de selectie zitten.”