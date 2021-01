PSV maakt na ruim vijf jaar einde aan tweede termijn met huurperiode in KKD

Dinsdag, 12 januari 2021 om 15:14 • Chris Meijer

Rico Zeegers maakt het seizoen af bij MVV Maastricht. PSV maakt via de officiële kanalen bekend dat de twintigjarige verdediger komend halfjaar op huurbasis voor de huidige nummer zeventien van de Keuken Kampioen Divisie gaat spelen. Zeegers is bij PSV in het bezit van een aflopend contract.

Zeegers maakte de afgelopen tweeënhalf jaar deel uit van de selectie van Jong PSV en kwam vorig seizoen nog tot veertien optredens in de Keuken Kampioen Divisie. Dit seizoen doet trainer Peter Uneken een stuk minder vaak een beroep op de verdediger, want hij speelde in de eerste seizoenshelft slechts twee duels. Zodoende heeft Zeegers voorlopig zestien wedstrijden in het betaald voetbal achter zijn naam staan.

Er komt nu na ruim vijf jaar een einde aan de tweede termijn van Zeegers bij PSV. Op jonge leeftijd speelde hij al tussen 2009 en 2012 in Eindhoven, waarna hij terugkeerde naar zijn jeugdclub Slekkerboys/RIOS '31. Daar pikte Fortuna Sittard hem op en via de Limburgse club, kwam hij in 2015 weer bij PSV terecht. Zeegers keert nu dus weer terug naar Limburg, om het seizoen af te maken in het shirt van MVV.

