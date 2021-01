Keuken Kampioen Divisie blijft tóch live op ESPN na nemen van twee obstakels

Dinsdag, 12 januari 2021 om 15:00 • Chris Meijer

De wedstrijden in de derde periode van de Keuken Kampioen Divisie zullen tóch live uitgezonden blijven worden. Het leek er aanvankelijk op dat er vanaf 15 januari nog maar vier duels live te zien zouden zijn op betaalzender ESPN. Op initiatief van alle Keuken Kampioen Divisie-lcubs, mede door de ondersteuning van Supporterscollectief Nederland, ESPN, KNVB, Keuken Kampioen én de flexibiliteit van politie en gemeenten, is men erin geslaagd om alle wedstrijden voorlopig live op televisie te houden.

Vanwege de coronacrisis en de daarbij behorende overheidsmaatregelen om alle wedstrijden in het profvoetbal achter gesloten deuren af te werken, werden alle wedstrijden in de eerste en tweede periode van de Keuken Kampioen Divisie volledig uitgezonden om ESPN>. Dit zodat supporters en sponsors hun club zouden kunnen blijven volgen. In het plan van aanpak dat afgelopen zomer werd opgesteld, was het uitgangspunt dat er vanaf januari weer deels publiek welkom zou zijn in de stadions.

De CED, ESPN-voorloper FOX Sports, de KNVB en hoofdsponsor Keuken Kampioen stelden begin dit seizoen een budget samen van 750.000 euro ‘om voor zoveel mogelijk mensen de wedstrijden zichtbaar te maken’. Er stond in eerste instantie vast dat er vanaf de derde periode nog maar vier wedstrijden live zouden worden uitgezonden, wat al een verdubbeling was ten opzichte van de twee duels per speelronde die vorig seizoen nog op televisie te volgen waren. Het verminderen van het aantal livewedstrijden had niet alleen een financiële reden, maar ook te maken met het feit dat de speelkalender vol zit en het haast onmogelijk was te schuiven met wedstrijden naar ‘unieke tijdslots’.

Dat vanaf de derde periode niet alle wedstrijden meer live zouden worden uitgezonden, leidde tot boosheid bij de fans van Keuken Kampioen Divisie-clubs. Het Supporterscollectief Nederland is zelfs een crowdfunding gestart om alle wedstrijden op televisie te krijgen. Al met al heeft dat effect geresulteerd, want alle betrokken partijen hebben nu een mogelijkheid gevonden om het aantal livewedstrijden per speelronden naar maximaal tien uit te breiden. De clubs hebben in een ingelaste videobijeenkomst benadrukt en afgesproken om ‘als collectief garant te staan voor de financiële consequenties die het mogelijk maken van het uitzenden van de extra zes live wedstrijden per speelronde met zich meebrengen’.

“De supporters en sponsors zijn enorm belangrijk voor de clubs in de Keuken Kampioen Divisie, daarom willen de clubs ondanks hun eigen zware financiële positie – vanwege de coronacrisis – de live uitzendingen tóch mogelijk maken”, laat Keuken Kampioen Divisie-directeur Marc Boele weten. “Het is mooi dat in deze tijden van crisis alle partijen de handen ineen slaan en dat het in dit korte tijdsbestek, dankzij de flexibele medewerking van politie en gemeenten, een heel nieuw speelschema gemaakt kon worden.”

Door het besluit om de derde periode live uit te zenden op ESPN, moet het speelschema op de schop. De wedstrijden zullen net als in de eerste seizoenshelft zoveel mogelijk verspreid worden over verschillende dagen en tijden, om daarmee de zichtbaarheid en de toegankelijkheid te vergroten. De opbrengst van de crowdfunding van het Supporterscollectief Nederland komt volledig ten gunste te betalen bedrag en wordt gebruikt om de clubs te ondersteunen in het initiatief om zoveel mogelijk wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie live op televisie te houden.