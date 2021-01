Schmidt reageert op uitspraak Ten Hag: ‘Ze konden ons amper bijbenen’

Dinsdag, 12 januari 2021 om 13:57 • Yanick Vos

PSV-trainer Roger Schmidt heeft dinsdag tijdens een persconferentie enigszins verbaasd gereageerd op woorden van Ajax-trainer Erik ten Hag, die zondag na afloop van de topper tussen beide teams zei dat de nummer twee van de Eredivisie het spel van zijn ploeg niet kon bijbenen. Schmidt werd tijdens het persmoment in aanloop naar de wedstrijd van woensdag tegen AZ (18.45 uur) geconfronteerd met de woorden van Ten Hag. "Wij speelden ook met hoge intensiteit in het begin, ze konden ons amper bijbenen", reageerde de Duitse trainer.

“Als we die intensiteit op mat kunnen leggen, dan zie je dat de nummer twee van Nederland het niet bij kan benen”, zei Ten Hag zondagavond na afloop van het 2-2 gelijkspel in de Johan Cruijff ArenA. De Ajax-trainer was tevreden over de manier waarop zijn ploeg terugkwam van een 0-2 achterstand en in de slotfase nog kansen had om de wedstrijd te winnen. Eran Zahavi scoorde vroeg in de wedstrijd twee keer, waarna de stand op gelijke hoogte werd gebracht door goals van Quincy Promes en Antony.

“Ik zag dat ze tevreden waren toen ze de tweede goal maakten en ik heb de indruk dat zij ook best tevreden waren met het gelijkspel", zei Schmidt dinsdag. "Ik denk dat het een wedstrijd van hoog niveau was, beide teams konden de wedstrijd winnen. Ze stonden onder druk na de 0-2. Ze zetten veel druk tot het moment dat ze gelijk maakten. Dat doelpunt is normaal, dat is voetbal. Vooral als je een budget hebt als Ajax. Dus ik begrijp deze uitspraak (van Ten Hag, red.) niet helemaal."