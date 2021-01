Klopp prikkelde Lewandowski met weddenschap: ‘50 euro bij 10 goals’

Dinsdag, 12 januari 2021 om 12:23 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:25

Robert Lewandowski was uitermate succesvol in zijn jaren bij Borussia Dortmund. De start bij BVB echter kende de nodige hobbels, zo brengt de huidige topschutter van Bayern München in herinnering. Lewandowski werd destijds geholpen door Jürgen Klopp, die de Poolse aanvaller motiveerde door middel van een weddenschap.1

"Toen ik in Dortmund arriveerde (in 2010, red.) sprak ik nauwelijks een woord Duits", verklaart Lewandowski in een uitgebreid interview met The Players’ Tribune. "Ik kon alleen 'dankjewel' zeggen in het Duits. Daarnaast was het regenachtig en grijs. En met Klopp als trainer lag de intensiteit op de trainingen bijzonder hoog." Lewa liet zich echter niet ontmoedigen. "Ik wilde mijzelf dolgraag bewijzen en Jürgen daagde mij ook uit. In de eerste maanden bij Dortmund sloten we daarom steeds weddenschappen af."

"Als ik tien keer zou scoren op een training, dan zou Jürgen mij vijftig euro geven. Lukte dat niet, dan moest ik juist vijftig euro aan hem geven", zo vervolgt Lewandowski zijn terugblik op de beginfase in Dortmund. "In de eerste paar weken moest ik Jürgen steeds betalen. Hij was steeds degene die het laatst lachte. Maar na een paar maanden kwam er een kentering. Toen kwam het geld steeds bij mij terecht. Dus op een dag zei hij tegen mij: 'Stop! Oké! Het is genoeg, je bent er helemaal klaar voor." Lewandowski kwam uiteindelijk tot 103 treffers in 187 optredens namens Dortmund. Mede hierdoor werden twee landstitels in de wacht gesleept. In 2013 werd in de finale van de Champions League met 2-1 verloren van Bayern.

Lewandowski zal Klopp eeuwig dankbaar blijven voor zijn hulp in de beginjaren van de loopbaan van de Poolse spits. "Maar hij is niet de enige geweest die van mij een betere speler heeft gemaakt", zo benadrukt de sterspeler van Bayern. "Hier heb ik ook ontzettend veel geleerd van trainers als Jupp Heynckes, Josep Guardiola, Carlo Ancelotti en nu Hansi Flick. Voor Bayern uitkomen is sowieso een bijzonder leerzame ervaring. De lat ligt hier zó hoog en alles gaat er zeer professioneel aan toe. Je bent gedwongen om het beste van jezelf te geven. Zonder de hulp van de mensen om mij heen was ik echter nooit zover gekomen", aldus de dankbare Lewandowski.