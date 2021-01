David Neres door opvallend kapsel op social media vergeleken met Ronnie Flex

Dinsdag, 12 januari 2021 om 12:05 • Laatste update: 12:10

David Neres staat bij Ajax al weken aan de kant met een blessure. De Braziliaanse buitenspeler werkt momenteel aan zijn herstel en doet dat met een nieuw kapsel, zo blijkt uit beelden die hij en zijn vriendin Kira Winona delen op Instagram. Neres, die de afgelopen jaren al vaker opviel met opvallende kapsels, gaat vandaag de dag over straat met dreadlocks. Op sociale media wordt Neres vanwege zijn nieuwe kapsel inmiddels vergeleken met rapper Ronnie Flex, die al jaren dreadlocks heeft. "Zou David Neres stiekem de broer zijn van Ronnie Flex?", vraagt het account onzegodenzonen zich af op Instagram.

boa noite grupo pic.twitter.com/lRb4tAQiGH — LARANJO DO SÃO PAULO ?? (@laranjospfc) January 12, 2021