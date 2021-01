PSV mist Götze na Ajax ook tegen AZ; focus op comeback in De Kuip

De terugkeer van Mario Götze bij PSV laat nog even op zich wachten. De Duitse middenvelder is nog minstens twee weken uit de roulatie, zo verklaart trainer Roger Schmidt dinsdag op de persconferentie in aanloop naar het thuisduel met AZ van woensdagavond. Een MRI-scan heeft PSV meer duidelijkheid verschaft over de periode van afwezigheid. Vanwege een spierblessure moest Götze afgelopen zondag ook al de topper tegen Ajax (2-2) in de Johan Cruijff ArenA laten schieten.

Naast AZ-thuis komen ook de wedstrijden tegen Sparta Rotterdam (16 januari), FC Volendam (19 januari en RKC Waalwijk (23 januari) sowieso te vroeg voor de vorig jaar aangetrokken middenvelder. Daarnaast lijkt het onwaarschijnlijk dat Götze op tijd fit is voor het bezoek aan FC Emmen op dinsdag 26 januari. Bij PSV hoopt men dat de spelmaker uit Duitsland zijn comeback kan beleven in de topper tegen Feyenoord. De formatie van Schmidt reist op 31 januari af naar De Kuip.

De niet fitte Götze, begin oktober aangetrokken door PSV, staat op dertien wedstrijden, waarvan acht in de Eredivisie. Qua doelpunten staat de teller op vier doelpunten. Schmidt beschikt verder over een fitte spelersgroep in voorbereiding op het bezoek van AZ aan het Philips Stadion. Cody Gakpo viel afgelopen zondag uit met een lichte blessure en het is volgens Schmidt nog maar de vraag of de vleugelaanvaller lop tijd fit is voor het treffen van woensdagavond in EIndhoven.

Schmidt hoopt Armando Obispo en Yorbe Vertessen binnenkort weer te begroeten op het trainingsveld van PSV. Alleen Richard Ledezma en Maxi Romero zijn vanwege zware blessures dit seizoen niet meer inzetbaar voor de Duitse coach. PSV staat momenteel tweede in de Eredivisie, één punt achter koploper Ajax (35 om 34 punten). De voorsprong op nummer vijf AZ bedraagt zes punten.

Schmidt was op het perspraatje van dinsdagochtend zeer positief over Eran Zahavi, die zondag tegen Ajax tweemaal scoorde. "Het was een perfecte start van 2021 voor Eran, maar ook voor de relatie tussen Donyell Malen en Eran. De twee doelpunten die hij maakte waren fantastisch en de afstemming tussen hen zag er goed uit", aldus de PSV-coach, die niets wil weten van onderschatting van AZ. "AZ heeft een uitstekend team met veel individuele kwaliteit. Niet voor niets hebben ze pas één keer verloren. We verwachten een AZ op hun best." Desondanks overheerst vertrouwen bij Schmidt. "Het is voor ons een nieuwe kans om als team te laten zien dat we voor de bovenste plek moeten meedraaien."